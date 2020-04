Ein Artikel, der eine Buchbesprechung sein soll, der die politische Verantwortungsethik des Herrn Prof. Sinn hervorhebt. Womit hat Herr Prof. Sinn denn bei dieser Kanzlerin gerechnet? Diese Dame will einfach nur den gleichmacherischen und gesinnungsethisch von der Mehrheit der linksgestrickten Gutmenschen gewollten Sozialismus. Darin ist sie sich – in der DDR kulturiert – mit den Gesinnungsgenossen in der EU völlig einig. Dieses Land, der Motor der EU, soll solange gemolken werden, bis die Kuh tot ist. Dann ist allerdings auch die EU tot. So einfach ist das. Die Coronakrise kommt dieser Regierungsmannschaft gerade recht, um auszutesten, wie lange diese lammnaive Bevölkerung stillhält. Einige Testballons für den Muezzinruf aus verschiedenen Moscheen, dem Siegesruf des Islams, über ein Land, welches in devot knieender Sklavenhaltung dem Islam gegenüber, werden jetzt in der Coronakrise gestartet. Wer Freiheitseinschränkungen aushält, hält auch den Muezzinruf aus.