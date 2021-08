Vieles, was man von ähnlichen Titeln kennt, findet sich auch in ihrem Buch: die Klage über die gefährliche Naivität des Westens, der Gestus sorgenvollen Mahnens, der Wissensvorsprung als muslimische Insiderin und natürlich Statistiken. Aber so wenig seitenlange Anmerkungen wissenschaftliche Stichhaltigkeit garantieren, so wenig nützen Zahlen, wenn man mit ihnen herumschlampt. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch habe behauptet, dass im Jahr 2017 illegal eingereiste Migranten 447 Tötungsdelikte und Morde verübt hätten, führt Ali an. Das Bundesinnenministerium spreche zwar nur von 27 Morden oder Mordversuchen von Illegalen, „aber wenn man alle Asylbewerber und Flüchtlinge“ mitzähle, komme man tatsächlich auf die Zahl 447. Wenn man alle Verbrechen von allen Einwanderern seit der Währungsreform mitzählt, kommt man sicher zu einem noch viel alarmierenden Ergebnis.

Das Schlimmste an Alis Buch aber sind nicht Passagen wie diese, nicht ihre abenteuerlichen Ausflüge in die islamische Theologie und auch nicht ihr vermeintliches Aufdecken einer „Verschwörung des Beschweigens“ über die Gefahr durch muslimische Männer – als gäbe es tatsächlich ein Tabu, als hätten diffuse Ängste in Deutschland nicht längst liberalste Frauen ergriffen. Das Schlimmste an „Beute“ ist, dass es so frauenfeindlich ist. Die „Me Too“-Bewegung? Zu viel Lärm um die „Missetaten von ein paar hundert prominenten Personen“. Die Bemühungen von Feministinnen zur „Beendigung des Patriarchats“ oder zur Gleichstellung am Arbeitsmarkt? Lediglich „elitäre Anliegen“. Einzig sie, Ayaan Hirsi Ali, kenne den „Alltag der Durchschnittsfrau“, wolle aber heutige Feministinnen nicht verspotten, sondern „aufwecken“, was dann doch etwas an das Sendungsbewusstsein von Verschwörungstheoretikern erinnert.