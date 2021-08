Manche sehen Deutschland nicht als Zufluchtsort, sondern als Tatort!

Erst ließ ein Haftrichter sie frei, dann schickte sie ein zweiter ins Gefängnis: Nach dem juristischen Hickhack um die mutmaßlichen Gruppenvergewaltiger von Leer, zwei Syrer und einen Iraker, spricht CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach (69) bei BILD Live Klartext:

► „Nicht jeder, der zu uns kommt, sieht unser Land als Zufluchtsort. Nicht wenige sehen ihn auch als Tatort.“

► „Wer sich in Deutschland aufhält, für den gelten unsere Gesetze, unsere Werteordnung, darüber wird nicht verhandelt. (…) Und wer sich daran nicht halten kann, der muss nach Hause zurück. Wir scheuen uns das zu sagen, weil wir Angst haben, dass wir sofort in eine rechte Ecke gestellt werden.“

In diesem Haus in Leer sollen die drei Männer (18, 20, 21) aus Syrien und dem Irak die junge Frau (16) vergewaltigt haben.















► „Eine Rückführung nach Syrien und den Irak ist natürlich rechtlich schwierig, wenn die Betroffenen sagen, wir sind aus politischen Gründen, weil wir dort verfolgt wurden, nach Deutschland gekommen. (…) Selbstverständlich müssen derartige Argumente abgewogen werden, aber das öffentliche Interesse, dass Straftäter sich nicht mehr hier aufhalten, müsste höher gewichtet werden als das Individualinteresse verurteilter Straftäter.“

Eigentlich ist dieses Verbrechen zu schrecklich, um wahr zu sein. Der Tatverdächtige Mustafa scheint die Situation gelassen zu sehen.

Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens (40) aus München ist Experte für Sexualstrafrecht. Täter, die als Zuwanderer nach Deutschland kamen und hier eine Vergewaltigung begingen, berichteten ihm, dass ein „Nein“ einer Frau schwer akzeptiert werden könne, „weil man da gerade im Freundeskreis als schwach angesehen würde“.

Mangels echter Perspektiven in Deutschland hätten viele die Einstellung entwickelt: „Ist mir doch egal, wie hier die Regeln sind.“

Rechtsanwalt Alexander Stevens befragte viele Täter und Opfer von VergewaltigungenFoto: dpa

Für die Opfer ist eine Gruppenvergewaltigung „besonders traumatisch“, sagt Traumatherapeut Dr. Christian Lüdke (61) aus Lünen (NRW):

„Bei einem Einzeltäter hat man vielleicht noch die Möglichkeit, sich zu wehren, bei einer Gruppenvergewaltigung ist das nahezu ausgeschlossen. Es ist eine unvorstellbare Erniedrigung und Demütigung für das Opfer.“

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Herr Bosbach in allen Ehren. Aber hier spielt er wiederholt das Feigenblatt der CDU, mehr nicht. Persönlich ist er glaubwürdig mit seiner Einstellung zu diesem Problem. Aber Merkel hat solche „Migrationsquerdenker“ voll im Griff. Sie nimmt, wenn es ginge, wegen des Schwab’schen Ziels des Great Reset die ganze Welt mit all ihren Rassismen, Ideologiekrankheiten und Perversitäten, hier in Deutschland auf, solange, bis nichts mehr geht. Dieser Zustand wird jedoch bald erreicht sein. Gelddrucken steht nicht für die Stabilität des Geldwertes. Das aber ist den Altparteien alles völlig egal.

Reiserückkehrer: Testpflicht

Migranten: Ebenfalls Testpflicht?

Die C-Parteien haben ohnehin ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Die Werteunion dient ebenfalls nur als Feigenblatt und darf in der C-Parteien-Restewertsandkiste spielen. Wer als Teil der Wählerschaft da noch darauf hereinfällt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.

Welches Menschenrecht ist höher zu bewerten:

Die Rückkehr des Geflohenen oder „Schutzsuchenden“, der hier vergewaltigt oder die Unversehrtheit vergewaltigter Opfer in diesem Lande? Da möge sich jetzt jedermann selbst die Antwort geben.

Merkel und ihre politischen und medialen Ja-Sager jedenfalls agieren grundsätzlich immer zum Nachteil der eigenen Bevölkerung und zum Nutzen von Schwab’s Great Reset, egal, welche Beddrohung, welche Vernichtung, welche Gewalt und welche sonstigen Nachteile es für die eigene Bevölkerung bringt. Merkel sieht ohne Rücksicht auf Opfer und andere Verluste und Verwerfungen immer auf das große Ganze, weil: Sie denkt vom Ende her. Und dieses Ende scheint die Armut für alle zu sein und als Ziel die möglichst gleichmäßig zu verteilende Degenerierung selbstständigen Denkens ganzer Gesellschaften. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen.

Das „Nein“ der Frau gilt für archaisch-islamistisch-patriarchalische Männer natürlich nicht aus bekannten Gründen. Aus diesem Grunde machen sich ja auch immer mehr junge Männer aus Islamland auf den Weg nach Deutschland, diesem Land des Täterschutzes und der Vollversorgung.

Der Rechtsanwalt des Bezugsartikels fasst die Einstellung der Migranten, die mangelnden Perspektiven „zum Opfer fielen“ gut zusammen: „Ist mir doch egal, wie hier die Regeln sind.“ Und warum können sich diese Migranten diese Einstellung erlauben? Weil die Justiz ihre Arbeit mehr schlecht als recht macht. Täterschutz steht, soweit hier Migranten als Täter betroffen sind, grundsätzlich turmhoch über dem Schutz der Opfer. Und weil diese Täterkandidaten genau das wissen und sie vor der Justzi nichts zu befürchten haben, kann sich eine solche Einstellung breit machen. Solange in diesem Land und in Europa nicht von den Migranten die Bringschuld in Sachen Integration konsequent gefordert wird, solange wird sich nichts ändern an diesen mehr als desolaten Zuständen.

Dieser islamistische „Phänotyp“ hat eben eine Kulturation hinter sich, die die Rechte von Frauen eher als marginal ansieht. Dieser Staat scheint dieser frauenverachtenden Einstellung durch sein Handeln bzw. Nichthandeln und durch wachsweiche Justizbehandlung recht zu geben. Und das wird eben brutal ausgenutzt.

Diese Typen machen im Übrigen denen den Aufenthalt hier kaputt, die sich zumindest hier anstrengen, sich hier zu integrieren und nicht straffällig werden. Darüberhinaus fördern sie die Fremdenfeindlichkeit. Das sollte bei alledem nicht vergessen werden. Was sollen denn Familienangehörige von solchen Tätern denken? Sollen sie diesen noch freundlich im Haus empfangen, nur damit der Anschein der Fremdenfeindlichkeit nicht auf sie zurückfällt? So ein kriminelles Verhalten trägt dazu bei, dass Fremdenfeindlichkeit nie enden wird.

Anstatt nach rechtskräftige rharter Verurteilung und Absitzen der Strafe die sofortige Ausweisung verfügt wird, hangeln sich dies Typen von Bewährung zu Bewährung und dürfen sich dann noch mit der deutschen Staatsangehörigkeit schmücken, die ihnen nachgeworfen wird, erst recht dann, wenn Deutschland „gebärbockt“ werden wird.

Beenden wir das Gebet für traumatisierte Opfer durch Gewalttaten – egal durch wen – niemals.

Gebet Gott, du Freund des Lebens.

Du bist allen nahe, die bedrängt sind und leiden.

Wir denken heute besonders an die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen,

die sexuellen Missbrauch erleiden mussten und müssen – auch in deiner Kirche. Wir klagen vor dir

über die Gewalt, die Täter ihren Opfern an Leib und Seele antun,

über zerstörtes Leben, das oft niemand wieder gut machen kann.

Du unser Gott, höre unsere Klage. Wir bekennen vor dir

das Wegschauen, Schweigen und Nichtstun derer, die die Taten geahnt haben und ahnen.

Du unser Gott, höre unsere Klage. Wir wollen darauf achten, was viele nicht sehen wollen:

sexuelle Übergriffe und den Missbrauch von Vertrauen und Macht.

Du unser Gott, steh uns bei. Wir wollen hören

auf die Geschichten der Opfer.

Wir wollen Anteil nehmen

an ihrem Schmerz und ihrer Einsamkeit.

Du unser Gott, steh uns bei. Wir wollen sprechen

von der Verantwortung, die jeder von uns trägt.

Wir wollen sprechen über Hilfe und Auswege aus der Not.

Du unser Gott, gib uns Kraft und Mut. Wir wollen schweigen,

wo Erklärungen und Ratschläge nicht angebracht sind.

Du unser Gott, gib uns Kraft und Mut. Wir wollen uns freuen

über die Stärke und Kraft der Betroffenen,

über die Solidarität derer, die sie begleiten,

über alle Menschen, die mitarbeiten, um einen besseren Schutz zu verwirklichen.

Du unser Gott, mach unsere Hoffnung stark. Wir wollen hoffen

auf Aufbrüche und neues Leben schon in dieser Welt,

auf die Umkehr der schuldig Gewordenen,

auf deine Gerechtigkeit heute und am Ende der Zeiten,

auf Heilung aller Wunden, die allein du schenken kannst.

Du unser Gott, mach unsere Hoffnung stark. Lebendiger Gott, sende uns deinen Geist und sei mit uns auf diesem Weg,

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.