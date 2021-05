„Hauptthemen sind aus meiner Sicht der Klimawandel und andere Umweltfragen“!

Bischof Gebhard Fürst zum nächsten Katholikentag: „Wir wollen in Stuttgart zeitgenössisch und offen miteinander reden.“

Stuttgart (kath.net): „Hauptthemen sind aus meiner Sicht der Klimawandel und andere Umweltfragen – wir verstehen uns ja als sehr schöpfungsfreundliche Diözese-, die Digitalisierung mit ihren ganzen Vorteilen und Schattenseiten, aber auch soziale Fragen wie Wohnungsbau und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir wollen in Stuttgart zeitgenössisch und offen miteinander reden.“ Das kündigte der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, im Hinblick auf den nächsten Katholikentag an. Das Interview der Katholischen Nachrichtenagentur wurde u.a. vom Kölner „Domradio“ veröffentlicht. Der Katholikentag ist für 2022 in Stuttgart geplant. Die Themen des Synodalen Weges nannte Fürst nicht, auf Nachfrage des Interviewers erläuterte er, dass der Stuttgarter Katholikentag „keine weitere Vollversammlung des Synodalen Weges“ sei, aber die von diesem Forum aufgeworfenen Fragen „selbstverständlich“ vorkämen. Immerhin schränkte Fürst ein, dass der Katholikentag „nicht zur öffentlichen Großveranstaltung des Synodalen Weges mutieren“ dürfe. Man wolle aber auf das diözesaneigene Modell „der Rottenburger Gestalt von Ortskirche“ aufmerksam machen. Während sich Fürst erinnerte, dass er als 16-Jähriger beim Katholikentag Stuttgart 1964 mithalf, die 40.000 Katholikentagsbibeln zu verteilen, kamen die Themen „christlicher Glaube“, „Glaubensvertiefung“ und die von Papst Franziskus für Deutschland dringend angemahnte „Neuevangeliseriung“ im Interview nicht vor, weder seitens des Interviewers noch seitens des Bischofs.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Dieses Statement eines kath. Bischofs in Deutschland entlarvt, dass die Prioritäten der Wichtigkeit christlicher, so auch katholischer Anliegen völlig durcheinander geraten sind. Diese Wichtigkeit richtet sich offensichtlich nach den derzeitigen politischen Vorgaben, um nicht etwa mit christlich-katholischen – Glaubensinhalten (Dreieinigkeit, Existenz Satans u. a.) und Sittenlehre – Sexuallehre – Sündenverständnis – Abtreibung und Euthanasie – Gendergaga – Familienbilderhaltung – Christenverfolgung in kommunistischen und islamischen Ländern – Gottes Wille vor Menschenwillen oder auch – Problem der Überbevölkerung in Asien und Afrika, die auch zu Umweltkatastrophen führen, u. a. gegen den Mainstream anecken zu wollen.

Im Grunde ist jeder einzelne verfolgte Christ, jeder einzelne verfolgte Mensch – egal durch wen – wichtiger als diese Themen, die dieser Bischof für den Kirchentag 2022 ausgewählt hat.

Was sind das für Kirchen, die die wichtigen Themen des Jetzt und Hier für das Seelenheil von Christen im Jetzt und Hier nicht in den Vordergrund erheben.

Deutschlands Klimapolitik ist für die Masse unbezahlbar und die Erfolge auf Erden stellen sich, wenn überhaupt bei 2 % Klimabeteilung Deutschlands – in etwa 40 Jahren ein, wenn a) alle Staaten mitmachen und b) wenn menschliche PC-Modelle des Klimas ohne die Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung wissenschaftlich begründet sein sollten für massive politische Entscheidungen. Mitläufer gab und gibt es mehr als genug. Da müssen die Kirchen u. E. nicht mitmachen oder aber wenigstens die Prioritätenliste auf ihren eigenen Kirchentagen zugunsten der Glaubensverkündigung umstellen. Künstlich geschaffene Probleme, wie Maria 2.0 oder der synodale Weg irren eindeutig vom Willen GOTTES zumindest in Teilfragen ab. Hier ein Stopp-Schild zu setzen, wäre Aufgabe von Bischöfen. Leider sind diese selbst von politischen Meinungsprozessen inzwischen so eingenordet, dass sie diese Spielchen wie Frauenordination, Segen für alle, auch Homoehen und andere linksextremistische Spielereien auf das Tablett des Glaubenslebens mitzumachen gedenken.

Genau wie die 1968er den Marsch durch die staatlichen Institutionen geschafft haben mit allen sozialismusfreundlichen atheistischen Moralvorstellungen, so hat auch die Kirche nach dem 2. Vatikanum die Zügel in Sachen Glaubensinhaltsvermittlung schleifen lassen, um jetzt in einem durch ihr Versagen entstandenes glaubensleeres Nirwana neue und teilweise unbiblische und damit nichtgöttliche Lehren verkünden zu wollen. Die Gläubigen wissen im Grunde wegen der Nichtvermittlung des Glaubens in den letzten Jahrzehnten in den Kirchen nicht mehr, was richtig und was falsch, was Göttlicher Wille ist, und was als menschlicher Wille GOTT in den Mund gelegt wird, ist. Darum auch diese Organisationen, die aus der kath. Kirche in Deutschland und Österreich einen Protestantisierungsprozess eingeleitet haben, der durchaus Potenzial zu einer weiteren Spaltung haben kann. Daran kann niemandem gelegen sein, höchstens den Feinden des Christentums. Wir haben mittlerweile erkannt, dass die Wissenschaft eben nicht immer im Dienste der Menschen unterwegs ist. Instrumentalisierte Wissenschaft kann Ideologien unterstützen und damit politische Fehlentscheidungen auf Dauer auslösen. Die Coronakrise und auch der Klimawandel sprechen eindeutige Sprachen.

https://www.heise.de/hintergrund/Virologie-Sie-zuechten-Viren-um-sie-ansteckender-zu-machen-4717438.html https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-08/H7N9-Vogelgrippe-Ron-Fouchier https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Forscher-wollen-neues-Pandemie-Virus-zuechten-269887.html Da darf man sich schon fragen: Wer finanziert solche Forschungen? Wohl Satan selbst. Bitten wir um den HEILIGEN GEIST des DREIEINEN GOTTES, hier besonders bei den Bischöfen, den Pfarrern, den Pastoralreferenten, der KFD und bei dem ZdK postiv spirituellen Einfluss zu nehmen.