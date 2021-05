Es mehren sich Berichte in den Mainstreammedien, die den Mut haben, die Ursache des Judenhasses im islam zu suchen und vor allem leider auch zu finden. Gerade weil mangelnde Bildung und Armut die Gründe fürd die niedrigere Hemmschwelle der Gewaltbereitschaft darstellt, sind die Lockdownmaßnahmen der Regierung in der Corna-Krise doppelt fatal. Wer sich in der Gesellschalft als Loser fühlt, neigt dazu, die Schuld für das eigene Versagen nicht etwa bei sich selbst, sondern grundsätzlich bei anderen zu finden und da kann der Koran besonders behilflich sein, sich das von diesem Buch vorgegebene Feindbild zurechtzulegen und anzueignen. Das ist das Problem, was hier betont werden sollte. Diese Verlierer der Gesellschaft werden dann von den Radikalen des Islams wie Magneten angezogen und werden mit offenen Armen des Gemeinschaftsgefühls empfangen. Dort wird dann die Überlegenheit der muslimischen Gesellschaft, also Leistungsträger nur deshalb, weil man Muslim ist, gepredigt und damit wird dem verletzten Selbstwertgefühl dann leider auf die falsche Weise manipulativ geholfen im Sinne radikaler Denkweise. Und weil in diesen Kreisen alles Westliche, alles Jüdische und Christliche als unislamisch und satanisch angeprangert wird, wähnt man sich in der eigenen islamischen Lehre als überlegener und besserer Mensch. Wie Mohammed mit Juden umging, sollte jedermann wissen. Der Judenhass wie der Christenhass so auch der Ungläubigenhass wurde im Koran und den anderen Schriften des Islams grundgelegt. Wer dies nicht zur Kenntnis nehmen will, der hat schon verloren.