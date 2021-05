Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellte gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium in Nürnberg den Forschungsbericht „Muslimisches Leben in Deutschland“ vor. Sehen Sie hier eine Aufzeichnung der Präsentation.

Laut einer neuen Studie leben mehr als fünf Millionen Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland – Tendenz steigend. Der Einfluss der Religionszugehörigkeit auf die Integration wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zufolge überschätzt.

Die Zahl der Muslime in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus einer Studie hervor, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Mittwoch in Nürnberg gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium vorstellte. Demnach leben derzeit zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland, das entspricht einem Anteil von 6,4 bis 6,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Im Vergleich zur letzten Hochrechnung im Jahr 2015 ist die Zahl der muslimischen Religionsangehörigen damit um rund 900.000 Personen gestiegen. „Die muslimische Bevölkerungsgruppe ist im Zusammenhang mit der Zuwanderung aus muslimisch geprägten Ländern im Nahen und Mittleren Osten in den letzten Jahren vielfältiger geworden“, sagte BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer.

„Die Analysen zeigen zudem, dass der Einfluss der Religion auf die Integration häufig überschätzt wird“, so Sommer weiter. Aspekte wie die Aufenthaltsdauer, Migrationsgründe oder die soziale Lage prägten den Integrationsprozess in einem weitaus größeren Ausmaß als die Religionszugehörigkeit. Zuletzt hatte eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gezeigt, dass etwa der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt erheblichen Einfluss auf die Integration von zugewanderten Geflüchteten hat, die oft aus islamisch geprägten Ländern kommen.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Lassen wir einmal eine Kommentatorin des Bezugsartikels zu Wort kommen: Einen Grund zum Jubeln erkenne ich nicht bei dieser Meldung. Zudem erlebe ich, in einer Schule tätig, dass in der Tat die Zahl der Menschen mit dieser Religionszugehörigkeit steigt. Die Neuanmeldungen sprechen eine deutliche Sprache und wenn in einer oberbayerischen Klasse mehr Kinder mit muslimischer Religionszugehörigkeit als katholische sitzen, sagt mir das schon etwas. Und das BAMF irrt: die Religionszugehörigkeit spielt sehr wohl eine Rolle dabei wie gut oder schlecht sich die Neuen in unsere Gesellschaft integrieren (wollen). Kopftücher tragende kleine Mädchen, freitags lieber in die Moschee statt in die Schule, nicht am Sportunterricht teilnehmen, Mütter, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen sondern ganz der Tradition entsprechend ein Kind nach dem anderen bekommen und nach 5 Jahren noch immer kein Wort Deutsch sprechen – der Platz reicht nicht um die Liste fortzuführen.

Yossarian Liebe Gabi: Ich arbeite als Honorarkraft und gebe Deutschkurse für Zuwanderer, Sprachniveau B2. Ich kann Ihre Beobachtungen voll und ganz bestätigen und auch ich könnte eine nicht endende Liste von tagtäglichen Unterrichtsbeispielen nennen, in denen der Islam sehr wohl ganz direkt und umfänglich in das Lern- und Arbeitsverhalten eingreift. Wissenschaftlich untersucht wurde das u.a. von Ruud Koopmans. Sein Buch „Assimilation oder Multikulturalismus?“, Berlin 2017 zeichnet da für viele Länder ein eindrucksvolles Bild. Im übrigen ist diese BAMF-Statistik nicht die einzige, die schöngefärbt ist. Sehen Sie sich einmal die offiziellen BAMF-Statistiken zu den Erfolgsquoten der Prüfungen in Integrationskursen an. Da wird sogar offen gesagt, dass von mehreren Prüfungen, die von einer Person abgelegt wurden, nur das beste Ergebnis in die Statistik eingeflossen ist. Ende des Kommentarausschnitte!

Sind diese Kommentare rechtsradikal oder fremdenfeindlich? Selbstverständlich mitnichten. Sie stellen eher die realistische Faktenlage dar als die im Bezugsartikel erwähnten Behauptungen des BAMF. Die Vertreter des BAMF machen einen großen Fehler wie auch die Politik. Sie denken, dass Muslime ähnlich wie Christen eher säkular denken. Das ist jedoch eher eine die Tatsachen verschleiernde Wunschvorstellung dieser BAMF-Vertreter. Im Gegensatz zu Christen prägt die Religion des Islam deren Gläubige sehr viel mehr und intensiver. Die Statistik irrt auch hinsichtlich der Anzahl. Die hier eingebürgerten Muslime werden in dieser Statiskik wohl nicht mitgezählt. Hier leben mit Sicherheit schon über 10 Millionen Muslime in diesem Lande und diese mit wachsender Begeisterung, denn der Islam denkt hegemonistisch. Und im Fall Westeuropas haben sie mit den Menschen und insbesondere mit den Politikern, die von einem sozialistischen Globalplay träumen, mehr als leichtes Spiel. Sie fallen dem Islam wie faule Früchte in die Hände.

Wir zitieren hier einen Ausspruch von Thomas von Aquin, der die heutige Situation der Umvolkung bzw. Einwanderung aus aller Welt philosophisch bestens beschreibt: „Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Barmherzigkeit ohne Gerichtigkeit ist die Mutter aller Auflösung“. Und genau diese Auflösung streben die EU-, UNO-, das Wirtschaftsforum unter Schwab sowie die willigen Marionettenhelferlein wie Merkel und Co. an. Wer aus Barmherzigkeit keine Regeln mehr zulässt, alles unter dem Deckmantel der angeblich christlichen Nächstenliebe verschütten will, keine Integrationsleistungen fordert, der übergibt sich freiwillig dem Zustand der Auflösung.

Der Ausspruch dieses Theologen aus dem Mittelalter hat offensichtlich noch heute echte gesellschaftspolitische Sprengkraft. Die Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit duldet jede Integetrationsverweigerung, jede Kriminalität, jedes noch so antichristliche und antigrundgesetzliche Verhalten im Namen der Menschlichkeit ohne jede Konsequenz. Die Gerechtigkeit von gesetzlichen Regelwerken werden außer Kraft gesetzt im Namen der Pseudo-Nächstenliebe. Diejenigen, die diese Regeln außer Kraft setzen, wähnen sich noch in der Skala der Moral und Ehtik an höchster Stelle zu stehen. Sie haben keinen Sinn mehr dafür, dass eine zivilisatorisch hochstehende Kultur wie die Europas auch nach außen und nach innen hin geschützt werden muss. Die erkämpfte Freiheit muss verteidigt werden und nicht zugunsten von Dikatoren der Great-Reset-Antikultur, nicht von Menschengruppen, die sich nicht integrieren WOLLEN und auch nicht für ideologische Wahnvorstellungen der linken Art zur Auflösung gebracht werden. Der Einfluss der Religionszugehörigkeit wird überschätzt, meinen die Vertreter des BAMF. Wer sich in Parallelgesellschaften des Islams aufhält, merkt bald, dass die Kultur und die Religion des Islams das Verhalten der Menschen eben genauso prägen wie die obigen Kommentatoren dies so anschaulich dargestellt haben. Das alles wird an höherer Entscheidungsebene geflissentlich polit-korrekt standhaft ignoriert. Selbstverständlich spielen prekäre Arbeitsverhältnisse und soziale Missstände eine große Rolle, aber eben nicht die entscheidende. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Gerade wegen des bewusst gewählten Ungeistes der Ablehnung jeglicher Integration sind prekäre Arbeitsverhältnisse und soziale Missstände eben häufig auch deren Folge.

Wer sich auch nur peripher mit den Inhalten des Korans, des „heiligen Buches“ des Islams, beschäftigt und dann schaut, wie die Gesellschaften in islamischen Ländern funktionieren, vor allem im Hinblick auf Nichtmuslime und Frauen, muss zu einem anderen Ergebnis kommen. Die meisten Menschen lassen sich durch solche Artikel und leider auch durch die Mainstreampresse insgesamt hinters Licht führen, weil diese dieselbe Agenda der Politik vertreten. Diese sind die willfährigen Handlanger derjenigen, die den Islam hier zur herrschenden Religion machen wollen. Allerdings ist ein schwaches Christentum das fehlende und auch der notwenige Teil des Mosaiks des Siegeszuges des Islams über Westeuropa, welches von dieser EU-Form zu 100 Prozent unterstützt wird. Es kann nicht genug daran erinnert werden, was auf Eruopa zukommt, wenn der Islam hier das Sagen hat. Aber die Regierung gewöhnt die Bevölkerung im Lande ja schon jetzt an undemokratisch verordnete Einschränkungen.

2018 hat Frau Barabara Köster folgenden Artikel im European veröffentlicht: https://www.theeuropean.de/barbara-koester/13688-die-islamisierung-aendert-unsere-kultur-radikal Was erwartet uns, wenn der Islam kommt?

Alle sprechen von Islamisierung. Keine täglichen Nachrichten, bei denen nicht spätestens an zweiter Stelle der Islam auftaucht. Sie denken, das wäre der Höhepunkt? Weit gefehlt. Hier lesen Sie, was alles noch ganz konkret ansteht: Von Ihrem Hund über Ihre Weinvorräte bis zu Ihrem schwulen Nachbarn! Ein Gastbeitrag von Barbara Köster. (Platz 10 der meistgelesenen Artikel des Jahres 2018) Ein Wort an Sie, sehr geehrte Leser und Leserinnen, für den Fall, dass Sie im Islam kein Problem für sich sehen. Ich möchte versuchen, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich ergeben und was Sie fördern, wenn Sie diejenigen unterstützen, die Islamisierung akzeptieren oder sogar absichtlich herbeiführen. Sie müssen entscheiden, ob Sie so leben wollen.

An alle Haus- und Wohnungseigentümer und Mieter: Sie besitzen die Immobilie unrechtmäßig. Rechtmäßig gehört sie den Muslimen. Dies gilt auch für die bewegliche Habe, die Sie bisher als Ihr Eigentum betrachteten. Für die praktische Übertragung Ihres vermeintlichen Eigentums an die wahren Inhaber ist lediglich die Zeit noch nicht reif.

An alle weiblichen Singles: Sie sollten so schnell wie möglich heiraten, oder Sie werden zu Eltern, Onkeln oder Geschwistern ziehen müssen. Eine alleinlebende Frau ist eine Prostituierte. Vermieter sind angehalten, solchen Frauen keine Wohnung zu überlassen. Wohngemeinschaften von Frauen und Männern, die nicht miteinander verwandt sind, sind in der islamischen Kultur ebenfalls nicht möglich. Auch hier gilt die Unzuchtsvermutung. An alle männlichen Singles: Sie werden gleichfalls so schnell wie möglich heiraten. Unverheiratete Männer sind in der islamischen Gesellschaft nicht gern gesehen. Die Ehe ist quasi religiöse Pflicht. An alle Homosexuellen: Sie müssten Bescheid wissen. Für Sie gilt die Todesstrafe.

An alle Eheleute: Eheschließung nach islamischem Recht gibt es nur zwischen Mann und Frau, wobei ein Mann bis zu vier Frauen haben darf. Die islamische Ehe ist ein Nießbrauchvertrag. Der Mann erwirbt das Recht auf Nutzung der Geschlechtsorgane seiner Frau(en). Den Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe gibt es deshalb selbstredend nicht. Für die Ehemänner gilt das Beispiel des Propheten Mohammed; sie sind in der Verb indung mit ihrer Frau der Prophet. Hier geht es um Befehlsgewalt. Für Ehefrauen ist nicht das Beispiel Mohammeds maßgeblich, sondern das von dessen Frauen. Hier geht es um Gehorsam. Die Mann-Frau-Beziehung ist eine der Über- und Unterordnung. Familienbindung hat Vorrang vor der Ehebindung. Mit Familie ist im Islam nicht die isolierte Kleinfamilie gemeint, die als westliche Dekadenzerscheinung gilt, sondern die erweiterte Großfamilie. Während die Familie als soziale Einheit im Islam unantastbar ist, ist die Paarbeziehung immer anfällig durch die Leichtigkeit, mit der Männer die Scheidung durchsetzen können, durch maskierte Prostitution wie die Zeitehe und durch die Erlaubnis des Konkubinats. An alle Väter: Die Kindheit genießt in der islamischen Kultur keine Wertschätzung. Kinder haben keine Rechte, sie gehören zur Habe. Wenn Sie sich für Ihr Kind verantwortlich fühlen, Ihr eigenes Wohl zu seinen Gunsten zurückstellen, womöglich gar regelmäßig zusammen mit ihm Spiele machen, sind Sie genauso wenig ernst zu nehmen wie das Kind. Respekt gebührt einseitig nur Ihnen, dem Vater, und Sie müssen ihn sich verschaffen. Sie können nach Gutdünken über das Kind verfügen, es muss Ihnen blind gehorchen, so wie es Gott blind gehorchen muss. Kinder müssen allen Älteren und Stärkeren gehorchen. Auch ein erwachsener Mann bleibt immer Sohn seines Vaters und kann sich eigenständige Autorität nur durch die Herrschaft über Frauen und Kinder erwerben. An alle Mütter: Kindererziehung ist eine Aufgabe der Familie und somit Ihre als Frau und Mutter. Sie haben aber trotzdem nur ein eingeschränktes Recht auf Ihre Kinder. Im Falle einer Scheidung kann Ihr Ex-Ehemann einen Sohn bis zum Alter von sieben Jahren, eine Tochter bis zur Pubertät in Ihrer Obhut lassen, danach kommen sie zu ihm. Der gesetzliche Vertreter ist immer nur der Vater. Organisationen zur Entlastung der Familien, wie Horte und Kindergärten, sind nicht notwendig. Sie sind sogar schädlich, denn sie zerstören das familiäre Beziehungsnetz. Familie ist eine Norm, die erfüllt werden muss und nicht nur ein Begriff, der verwandtschaftliche Zugehörigkeiten beschreibt._An alle mit pflegebedürftigen Angehörigen: Die Versorgung fällt ebenfalls der Familie zu. Ein islamisches Gemeinwesen sieht sich grundsätzlich nicht verpflichtet, der Familie Aufgaben abzunehmen. Vorstellbar wäre, das Vermögen der Wohlfahrtsverbände, die bisher Alten- und Pflegeheime betreiben, in islamische Stiftungen zu überführen, die dann Armenfürsorge in ihrem Sinne ausüben.

An alle Mädchen und Frauen, die gern Fahrrad fahren_: Seht euch, sehen Sie sich den Film „Das Mädchen Wadjda“ an! An alle Hundebesitzer und solche, die sich einen Hund wünschen:_ Hunde sind unrein und dürfen nicht im Haus gehalten werden. Schwarze Hunde sind zu töten. An alle Winzer, Bierbrauer, Schnapsbrenner und alle, die einen guten Tropfen zu schätzen wissen:_ Alkohol ist verboten. Dies umfasst das Verbot, ihn herzustellen, zu verkaufen und zu konsumieren. Kellereien, Brauereien, Brennereien, Wein- und Spirituosenläden könnten Besuch von der Kalaschnikow bekommen, die die Bestände vernichtet und die Inhaber ruiniert. In islamischen Ländern wird es so gemacht. Weinkonsum wird mit Schlägen geahndet. In Iran kann bei der dritten Verurteilung wegen Alkoholtrinkens die Todesstrafe verhängt werden. Die Zerstörung ganzer Kulturlandschaften an Rhein und Mosel, in der Pfalz, in Baden und Franken, um nur die größeren in Deutschland zu nennen, wäre lediglich eine Frage der Zeit. Steillagen können verwildern, Lagen an Terrassen und in der Ebene wären geeigneter Baugrund für neue Siedlungen.

An alle Schweinezüchter und Schinkenveredler:_ Es gibt in der islamischen Esskultur keinen Parma- oder San-Daniele-Schinken, keinen Serrano, Aragon und Pata Negra, keinen Westfälischen, Schwarzwälder, Tiroler Schinken, keinen Lardo, Bacon oder gewöhnlichen Speck, kein Schmalz, keine Spare-Ribs oder Haxe, kein Schnitzel, keine Salami oder sonstige Schweinswürste. Diese Speisen sind unrein. An dieser Auffassung wird sich kaum etwas ändern. Ihr Betrieb hat wenig Zukunft. An alle Vegetarier und Veganer:_ Ihre Lebensweise wird in der islamischen Kultur nicht gern gesehen. Der Prophet hat gesagt: Wer vierzig Tage lang kein Fleisch isst, dessen Charakter wird schlecht.“ Die Zahl „vierzig“ ist nicht wörtlich zu nehmen, sie steht für eine längere Zeit, aber nicht für eine sehr lange Zeit, sonst würde dort „vierzig Jahre“ stehen. An alle Lottospieler und sonstige Zocker sowie die Organisatoren_: Glücksspiele sind verboten. An alle Angestellten bei Versicherungen: Versicherungen gelten als Glücksspiel und sind somit verboten.

An alle Bankangestellten:_ Sie werden sich in islamischer Banklehre fortbilden._An alle Ärztinnen und Krankenschwestern:_ Sie dürfen nur Mädchen und Frauen behandeln und pflegen. Frauen sind Menschen, die wie Frauen aussehen und nicht solche, die sich als Frauen fühlen. __ _An alle Ärzte und Krankenpfleger:_ Sie dürfen sich nur um Jungen und Männern kümmern. Entscheidend ist auch hier der Augenschein. An alle Friseure und Friseurinnen, Masseure und Masseurinnen, Physiotherapeuten und –therapeutinnen:_ Sie dürfen nur ihre Geschlechtsgenoss/inn/en behandeln. __ _An alle Psychotherapeuten:_ Ihr Beruf ist in der islamischen Kultur ziemlich exotisch. Die Psychoanalyse ist nicht von einem Muslim erfunden worden. Der Islam hält nicht zur Introspektion an, sondern lässt Ausschau halten nach dem äußeren Feind. Mal sehen, ob Sie es schaffen, sich zu behaupten.

An alle Beschäftigten bei den Kirchen: Es wird erwartet, dass Sie sich noch viel unauffälliger verhalten als jetzt schon. An alle Mönche und Nonnen:_ Ihr Stand ist im Islam verboten. Klöster sind nicht schützenswert. Das Vermögen, einschließlich der gepflegten Immobilien, wäre in einer islamischen Stiftung sicherlich ebenfalls willkommen. _An alle Richterinnen:_ Im Islam ist es nicht erlaubt, dass Frauen Recht sprechen. Sie werden entlassen. An alle Richter:_ Die derzeitige Gerichtsverfassung wird weiter unter Druck kommen. Recht und Justiz sind wesentliche Felder des Islams, die er auch besetzen will. Das Ziel, die Scharia und ein islamisches Rechtswesen, zunächst für Muslime, danach für alle, einzuführen, gerät niemals aus dem Blickfeld.

_An alle Lehrer/innen, Schüler/innen und Studierende:_ Bei den Lehrveranstaltungen gibt es Geschlechtertrennung. Die Lehrpläne werden islamisiert. Der Lehrplan des IS sieht z.B. so aus: Auswendiglernen des Korans, Lesen, Schreiben und die Grundrechenarten. Für Jungen kommt militärische Erziehung hinzu. Für die Zulassung zum Hochschulstudium ist es erforderlich, den Koran auswendig zu können. _An alle Kuratoren und Kunstmuseumsbesucher:_ Es wird nicht mehr so viel auszustellen und zu sehen sein. Statuen sind verboten, Bilder von Menschen ebenso. _An alle Galeristen und Kunsthändler:_ Vielleicht hilft ein Wechsel zur islamischen Kunst. _An alle Musiker, Sänger, Konzertbesucher und Musikalienhändler:_ Komponisten wie Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Mozart, Mahler, Schönberg sind in der islamischen Kultur unbekannt. Oper und Symphoniekonzerte, Instrumente wie Orgel und Klavier gehören ebenfalls nicht zum Kulturgut. Musikinstrumente zu zerstören, ist gerechtfertigt. Die weibliche Singstimme gefährdet die Moral. Musik und Gesang werden nur soweit geduldet, wie sie die Sinne nicht reizen. Als höchste Kunstform im Islam gilt die Rezitation des Korans. Sie ist gewissermaßen die „Musik“ des Islams.

_An alle Tänzer und Tanzbegeisterte:_ Ballett ist unislamisch. Tanz ist verboten. Dies ergibt sich schon aus dem Verbot der Geschlechtervermischung in der Öffentlichkeit und zudem aus dem Verbot der anregenden Reize, die von der Musik und den Bewegungen ausgehen. Es wird also kein Geschrei mehr um irgendwelche Opernbälle geben, das gehört der Vergangenheit an. _An alle Sportler und Sportfans:_ Sport ist heidnisch. Olympische Spiele sind Götzendienst. _An alle Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Leser:_ Lyrik wird in der islamischen Kultur hoch geschätzt, allerdings nur in gebundener Sprache. Das Drama hat in der islamischen Tradition keinen Standort. Der Roman ist trotz des ägyptischen Literaturnobelpreisträgers Nagîb Mahfûz immer noch fremd und wird von vielen religiösen Autoritäten abgelehnt, weil er künstliche Welten schafft, die von Allah ablenken. Besonders Science Fiction ist eine Anmaßung und Gotteslästerung, weil nur Allah die Zukunft kennt. Statt Romane zu schreiben und zu lesen, wird die Beschäftigung mit dem Koran empfohlen.

_An alle Modemacher:_ Mode für Frauen der ehemaligen westlichen Art wird nur noch im familiären Rahmen oder in rein weiblicher Gesellschaft tragbar sein. Ihren Entwurf und Ihr Angebot sollten Sie darauf abstellen. Auch die Männerkleidung wird sich ändern. Krawatten werden verschwinden (schon wegen der Kreuzform), besonders solche aus Seide, weil Seide für Männer generell verboten ist. _An alle Parfümeure:_ Alkohol wird auch als Grundstoff für Parfums abgelehnt. Sie sollten lernen, Parfums auf Ölbasis herzustellen. _Zum Schluss an alle Männer:_ Die Dekadenz des mangelnden Willens zur Macht über die Frauen hat ein Ende.

_Und an alle Frauen:_ Weil eine emanzipierte Frau in die Hölle kommt, ist es die Pflicht der Gemeinschaft, Sie vor der Emanzipation zu bewahren. Die wahre Emanzipation ist Sittsamkeit. Sittsamkeit ist Befreiung. Auch Verbote und Bevormundung sind wahre Emanzipation. Gefangenschaft ist Schutzgewährung. Ungehorsame Frauen sind keine Frauen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! _Von der Autorin ist zuletzt erschienen: „Der missverstandene Koran: Warum der Islam neu begründet werden muss“_ Quelle: “Philosophia Perennis”: https://philosophia-perennis.com/2017/07/06/was-uns-in-den-kommenden-jahren-ganz-konkret-bevorsteht/ Dieser Artikel erschien am 16.3.2018