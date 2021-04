Der Kinderarzt Eugen Janzen wendet sich mit einer eindringlichen Warnung zu den anstehenden Selbsttests der Kinder in den Schulen an die Öffentlichkeit.

Der Kinderarzt Eugen Janzen wendet sich mit einer eindringlichen Warnung zu den anstehenden Selbsttests der Kinder in den Schulen an die Öffentlichkeit. Die Durchführung der jetzt für die Daueranwendung vorgesehenen Nasentests ist für die Kinder gefährlich. Mit einem Video-Appell wendet sich der Mediziner an seine HNO-Kollegen.

Kinderarzt Eugen Janzen, dessen YouTube-Kanal gelöscht wurde, hält die Durchführung der jetzt für die Daueranwendung vorgesehenen Nasentests für Kinder in Schulen für gefährlich. Diese fügen der für die Abwehr von Viren und Bakterien so wichtigen Schleimhaut immer wieder Verletzungen zu. Die Teststäbchen sind, wie eine mikroskopische Untersuchung zeigt, wie kleine Bürstchen ausgestaltet. Sie sind überwiegend nicht aus Watte sondern aus harten Materialien wie Carbon. Die Nanopathologin Frau Prof. Antonietta Gatti hat diesbezüglich eine genaue Analyse durchgeführt, so das Magazin 2020News. Die Analyse wird zeitnah von jouwatch nachveröffentlicht. Die Teststäbchen müssen, so der Mediziner weiter, ca. 2 cm tief in die Nase eingeführt und dann 15 Sekunden lang in der Nase herumgedreht werden, so dass die Schleimhaut berührt bzw. angekratzt wird. Insbesondere bei den ungeübten Kindern in Selbstanwendung kann dies zu nicht unerheblichen Verletzungen führen. Durch die permanente Testung entsteht eine Dauerreizung bzw. Entzündung. Die Schleimhaut ist nun nicht mehr geschlossen, die immer wieder malträtierten Gewebeflächen bieten ideale Einfallstore für Keime.

Weil durch eine intakte Schleimhaut die meisten Viren und Bakterien in der Nase abgefangen und von dort aus das Immunsystem alarmiert wird, enden auch dort die meisten Infekte beim Menschen. Dies gilt auch für die Abwehr von allergischen Reaktionen. Eine verletzte Schleimhaut zeigt eine deutlich gesteigerte Histaminreaktion. Bei Allergiker-Kindern ist daher durch die Test-Verletzungen eine Steigerung von allergischen Zuständen z.B. beim Einatmen von Pollen zu erwarten. Immer mehr Eltern würden sich an ihn wenden, so der Mediziner weiter und berichten, dass ihre Kinder schon nach kurzer Zeit Angst und Depressionen mit Blick auf die Testungen entwickeln. Sie wollen sich nicht selbst verletzten. Sie beugen sich dem Test nur, weil sie weiter in die Schule gehen wollen. Janzen weisst auf eine alternative Methode für die Probeentnahme hin: Ein Wattestäbchen kann vorsichtig in das Nasenloch eingeführt werden, die weiche Watte zieht selbst das Nasensekret an, so dass keinerlei Schäden an der Nasenschleimhaut entstehen können. Alternativ könnten die Kinder auf eine Karte oder in ein Taschentuch schneuzen oder spucken. Über die politischen Wahl der invasiven, schleimhautgefährdenden Entnahmemethode bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von für Kinder viel einfacher anwendbaren, ungefährlichen Optionen zeigt sich der Mediziner hoch befremdet.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Nicht nur, dass jetzt die Bürger durch die Regierung in „Notbremsen-Schutzhaft“ genommen werden und diese Regierung nicht einmal mehr vor Impfzwang und Ausgangssperre zurückgeschreckt, bietet dieselbe auch bei den Coronatests für Kinder eine Methode an, die an vorsätzliche Körperverletzung denken lässt. Anstatt wenigstens ein Wattestäbchen zu benutzen, werden bei Schulkindern diese Testwerkzeuge vorgegeben, die es sogar möglich machen, die empfindlichen Nasenschleimhäute, die laut Artikel für die Immunabwehr mit zuständig sind, zu beschädigen und zu verletzen. Welche finanziellen Interessen stehen denn hier wieder einmal dahinter. Wer verdient wieviel an diesen Teststäbchen? Sind da auch wieder Politiker mit im Boot?

Die Regierung hat es geschafft, die Demokratie auszuhebeln, allerdings unter Mithilfe von Abgeordneten, die offenbar ihr Demokratieverständnis an der Pforte zum Bundestag abgegeben haben. Jetzt hat sich die Regierung ein gesetzliches Instrument an die Hand gegeben, welches es ermöglicht, immer dann, wenn es ihr beliebt, ein Virus in Sachen Gesundheit aufzurufen, um dann die Anwendung der künftigen „Notbremse“ des Infektionsschutzgesetzes durch ein- und Durchführung von Diktatur in einer schon lange beschädigten Demokratie instrumentalisieren zu können. Dieses Gesetz wäre ja noch nachvollziehbar gewesen, wenn es sich bei dieser „Pandemie“ um Todeszahlen wie bei der Pest oder es sich um andere echte Leichenberge produzierende Infektionssituationen gehandelt hätte. Jetzt steht der Kaiser nackt da und die Regierung muss sich vorwerfen lassen, diese schwere Grippe dazu benutzt zu haben, um diktatorische Maßnahmen anordnen zu können.

Während der Regierungspropaganda die Mainstreammedien zur Verfügung stehen, krebsen ernstzunehmende und sachlich fundierte Kritiker – ebenso ausgewiesene Fachärzte und Epidemologen und Virenkenner – auf den sozialen Medien herum und bekommen so nur unzureichende Plattformen, die diese Politik gegen das Coronavirus zum Scheitern bringen würden; aber selbst die stehen unter der Aufsicht von Zensoren der sozialen Medien selbst. Merkel denkt grundsätzlich vom Ende her und ordnet den politischen Weg mit allen Mitteln der Zielerreichung unter, koste es, was es wolle, selbst die Gesundheit von Kindern. Sie macht sich freiwillig und bewusst zur ausführenden Marionette nicht nur in Sachen Corona der Pharma-Lobby und anderer Lobbyisten wie den Gates sowie auch in anderen Politfeldern machen sie sich zu Handlangen der Great-Reset-Globalisten um Schwab und Co. Und zu den Tests? Selbst die WHO attestiert diesen Tests große Fehlerquoten. Ein Ausweg aus der Misere wäre, die Inzidenzzahlen, die manipulierbar sind, nicht mehr zum Maßstab von Epidemien und Pandemien einzusetzen, sondern die echten Krankheitsfälle mit Symptomen, die sich beim Arzt oder im Krankenhaus einfinden. Würden diese Zahlen nämlich als Grundlage genommen, sähen diese schon ganz anders aus und dieses neue „Notwehr-Gesetz“ in Sachen Infektionsschutz wäre nie zur Abstimmung gekommen. Auf den fundierten Artikel von Prof. Hamer auf PI-News darf an dieser Stelle hingewiesen werden: http://www.pi-news.net/2021/04/die-pandemie-verlaesst-uns-nie/