Die Christen, die sich dieser Organisation verbunden fühlen, sollten zu einer anderen christlichen Organisation wechseln und diese Organisation durch Massenaustritt austrocknen. Mehr hat sie nicht verdient. Was war an Donald Trumps Politik nicht christlich? Da wird nur schwer etwas zu finden sein. Allein die Tatsache, dass er keinen neuen Krieg begonnen hat, spricht Bände. Er hat den Konflikt mit Nordkorea zumindest vereist, hat Soldaten aus Krisengebieten abgezogen, hat Friedensabkommen im Nahen Osten erreicht. Zudem hat er alle staatlichen Gelder für die Abtreibungslobby „parent planned hood“ gesperrt in aller Welt. Was also war an Trumps Politik so furchtbar, dass er für Christen nicht wählbar war? Diese Frage kann wohl selbst diese Organisation kaum beantworten, wenn sie Ehrlichkeit an den Tag legen würde. Dem menschlichen Leben hat diese Organisation einen sogar berechnenden Bärendienst erwiesen. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, Biden und Co. zu verhindern. Sie hat sie nicht genutzt, im Gegenteil.