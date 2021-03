Bürger werden kriminalisiert und abkassiert

Die geballte Faust in den Taschen wird fester – selbst bei denen, die sich weiterhin nicht aus der Deckung trauen und auch den neuesten Willkürakt der gestrigen Beschlüsse widerstrebend – aber tapfer – mittragen. Doch man muss kein Hellseher zu sein, um vorherzusagen, dass die Geduld der durch Angst auf Kurs gehaltenen Deutschen endlich ist. Vor allem werden sie sich nicht länger die Unverschämtheit bieten lassen, dass Obrigkeit und Eliten Regeln aufstellen, an die sie sich selbst nicht halten.

Ausgerechnet die Parteibasis der Gottkanzlerin zeigte vorgestern in dreister Nonchalance, wie wenig ernst sie die Empfehlungen Merkels nimmt – und versammelte sich, als hätte es Corona nie gegeben, in Wittmund zum trauten Beisammensein – inklusive vieler Vertreter der älteren Generation und damit „Risikogruppen“ (zu deren Schutz die GroKo mal eben Deutschland ein weiteres Mal in einen Harakiri-Lockdown schickt).

Es war die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar, die den Fall publik machte:

Immerhin ist damit der Beweis erbracht, dass es sich bei der Absage des CDU-Bundesparteitags wegen „Corona“ tatsächlich nur um einen lausigen Vorwand handelte – denn so nah wie in Wittmund wäre man sich dort, aufgrund bereits ausgearbeiteter Hygienekonzepte, nie gekommen; es ging also tatsächlich nur um die Verhinderung und Sabotierung von Friedrich Merz.

Vermutlich orientierten sie die Provinz-CDU’ler der niedersächsischen Provinz dabei an der Kanzlerin selbst – die sich kurz nach ihrem Appell an die Deutschen, zuhause zu bleiben, „wann immer es geht“ und „keine Leute (zu) treffen“, mitten unter Passanten zum Einkaufsbummel ins KaDeWe aufmachte. Die Symbolwirkung dieser Handlung trug mit Sicherheit zur Gewissenserleichterung der Wittmunder Union bei…

Die Szene ähnelt jedenfalls frappierend jener der von vor genau einem Monat in Köln, als nach der dortigen OB-Stichwahl (notwendig geworden als Folge der verfehlten absoluten Mehrheit bei den NRW-Kommunalwahlen), die dortige SPD zu einer Wahlparty zusammenkam – ohne jede Maske, ohne Abstand. Fälle dieser bemerkenswerten Laxheit seitens der politisch Handelnden, während zugleich Bürger kriminalisiert und mit Rekordbußgeldern belegt werden, mehren sich in letzter Zeit wieder – ein absolutes Unding, und zwar nicht aus infektiologischer Sicht (obwohl dies nach der Logik dieser Heuchler die zuvörderste Gefahr dabei wäre), sondern weil sich hier bestimmte Gruppen Sonderrechte herausnehmen.

Sonderrechte der Eliten Gerade am Sonntag sorgte das versehentlich und unbemerkt mitgefilmte Ignorieren sämtlicher Abstands-Kontaktregeln (natürlich ohne Maske) bei „Anne Will“ durch die Studiogäste nach der Live-Sendung für Empörung: Vor der Kamera medienwirksam in weit auseinanderplazierten Sesseln diskutieren, doch kaum schaut die Öffentlichkeit (vermeintlich) nicht mehr hin, steht man nahe beieinander, als gäbe es keine Pandemie: Das ist genau die Konsequenz, die sich akut um ihre Existenz gebrachten Bürger und Unternehmer wünschen. Dass es natürlich immer noch eine Schippe rücksichtsloser geht, bewies in Monaco (wo übrigens praktisch identische Pandemieregelungen wie in Frankreich gelten) am Wochenende seine Durchlaucht Fürst Albert persönlich: Im „Hotel de Paris“ in Monte Carlo feierte er zünftig ein Oktoberfest – mit Schunkeln und vollbesetzten Biertischen wie eh und je. Vielleicht auch noch eine Option für den einen oder anderen Kroko-Politiker, vor allem während des Lockdowns… Die stillgelegten Gastronomen und Vertreter der Veranstaltungsbranche dürften begeistert sein!

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Wir sehen, wie offensichtlich ganz Deutschland von der Coronajägerin Merkel von vorn bis hinten hinter die Fichte geführt wird. Aus dem Zusammenhang gerissen ein Satz aus Matthäus 23:4: 2…Sie (gemeint waren damals die Pharisäer) binden aber schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals; aber sie selbst wollen dieselben nicht mit einem Finger regen“. Auch wenn dieser Satz in einem Kontext durch unseren HERRN JESUS CHRISTUS gesagt wurde und eine religiöse Dimension hatte, so trifft dieser Satz doch direkt zumindest auf Frau Merkel und die Wittmunder CDU-Mitglieder und andere, die vor der Kamera brav und gehorsam öffentlichkeitswirksam zur Maske greifen, aber wenn diese abgestellt wird, sich derer schnell entledigen, zu und auf so manch anderen.

Sind dieser Artikel und dieser Kommentar Hetze? Nein. Beide zeigen nur auf, wie heuchlerisch und wie verlogen diese Maßnahmen sind. Geheuchelt und vorgeschoben wird die kanzlerische „Sorge“ um die Gesundheit der Bevölkerung. Offensichtlich jedoch wird der neuerliche Lockdown die Touristik- und Gastronomiebranche in den Ruin treiben. Es ist angesichts des im Grunde unverfrorerenen Verhaltens der Kanzlerin selbst ein zynischer Schlag ins Gesicht derjenigen, die jetzt gesellschaftlich, weil finanziell über die Wupper gehen und Insolvenz anmelden müssen und damit Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet werden für einen Virus, mit dem die Welt und die Menschen ohnehin leben und sterben müssen. Aber auch jedes verhängte Bußgeld sollte angesichts dieser „tollen“ Vorbilder doch eingestampft werden bei diesen Negativvorbildern. Der erste Lockdown hat schon gezeigt, wie falsch diese Entscheidung war. Jetzt hat sich die Bevölkerung im Großen und Ganzen an Abstands-, Maskenpflicht- und Hygieneregeln gehalten und trotzdem diese hohen Infektionszahlen. Das demonstriert doch die Eindeutigkeit, dass ein Lockdown eben nichts bringt.

Hier werden drei Reden und Erklärungen von AfD-Politikern verlinkt, die noch irgendwie über gesunden Menschenverstand verfügen.

Das Virus ist im Übrigen mehr als intelligent. Es schlägt nicht bei CDU-Veranstaltungen in Wittmund oder bei der unmaskierten Frau Merkel auf dem Wochenmarkt, sondern nur bei denen zu, deren Betriebe stillgelegt werden, obwohl dort nie Corona-Hotspots festgestellt wurden. Es schlägt auch jetzt beim Verfassen des Kommentars am 29.10. gegen 20:15 Uhr nicht zu, sondern erst ab Montag, dem 1.11.2020. Das Virus hält sich also an Daten, an Orte, wo es zuschlägt oder nicht zuschlägt. Die Kanzlerin scheint das Virus jedenfalls im Griff zu haben, denn es ist ihr wie die Mainstreammedien hörig und tut genau das, was sie von ihm fordert. Wann werden die Menschen endlich wach!?

Das Virus ist offenbar intelligenter als die Politik, die es beabsichtigt, zu bekämpfen. Wir sollten und dürfen dem DREIEINEN GOTT dankbar sein, dass diese Pandemie letztlich glimpflich verlaufen ist, nicht wie Pest oder die TBC früherer Zeiten und Ebola. Die Angstpolitik, betrieben durch ein politisches Gremium (Kanzlerin und MP) von selbsternannten Politeliten, welches verfassungsrechtlich nicht einmal die Befugnis hat, über die Beschränkungen grundgesetzlich festgelegter Freiheitsrechte zu entscheiden, erinnert an DDR-Verhältnisse; kein Wunder, ist die zerstörerische Politik dieser Kanzlerin, als Honeckers Rache, doch lediglich Pflichtübung als Marionette von linken Globalisten.