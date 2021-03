Berichtigter Kommentar von KoG

Haldenwang blamiert sich bis auf die Knochen

Auf welch tönernen Füßen der rein (alt-)parteipolitisch motivierte Entschluss von Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang stand, die AfD bundesweit und komplett zum Beobachtungsfall zu erklären, beweist die bereits heute erfolgte Aufhebung der vorgestrigen Einstufung durch das Kölner Verwaltungsgericht.

Die Entscheidung erfolgte zunächst nur im Eilverfahren auf AfD-Antrag hin (das Hauptsacheverfahren steht noch aus), lässt jedoch Rückschlüsse darauf zu, wie dünn die rechtliche und faktuelle Grundlage des den eklatant rechtsmissbräuchlichen Versuchs der Regierung gewesen sein muss, die einzige Realopposition im Parlament zum verfassungsfeindlichen Verdachtsfall abzustempeln – um so mitten im Wahlkampf zu vermeiden, dass sich zunehmender Bürgerfrust über die Corona-Katastrophenpolitik in Wählerstimmen für die AfD kanalisieren könnte.

Für Juristen in der AfD kommt die Entscheidung indes kaum überraschend – eingedenk der Oberflächlichkeit und schlampigen Beliebigkeit, mit der der Beobachtungsentscheid des Bundesverfassungsschutzes in der Sache selbst offenbar begründet wurde. Voll Genugtuung twitterte der ehemalige Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, AfD-MdB und Rechtsanwalt Stephan Brandner, zu der Kölner Gerichtsentscheidung: „Wieder volle Klatsche für die Schlapphüte Haldenwang & Co.! Verwaltungsgericht Köln gibt #AfD umfassend Recht und stellte massive Verstöße des Verfassungsschutzes fest.“

Wörtlich heißt es in der einstweilen Anordnung des Verwaltungsgerichts: „Der Antragsgegnerin (dem Verfassungsschutz, die Red.) wird… aufgegeben, es zu unterlassen, die Antragstellerin als ‚Verdachtsfall’ einzuordnen, zu beobach- ten, zu behandeln, zu prüfen und/oder zu führen… erneut öffentlich oder nicht öffentlich bekanntzugeben.“ Der Inlandsgeheimdienst habe sich nicht an seine Stillhaltezusagen gehalten und in unvertretbarer Weise in die verfassungsrechtlich gewährleistete Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen.

Ein weiterer Rückschlag für die Regierungsparteien in ihrem Feldzug gegen regierungskritische Elemente – und neuerliches Indiz, wie wenig fundiert das Handeln der Bundesregierung und ihrer obersten Bundesbehörden ist, wie miserabel vorbereitet dieses ist und wie und offenkundig wenig es mit juristischen und normativen Bestimmungen im Einklang stehen muss, wenn schon der erste Antrag der betroffenen Partei vor dem Verwaltungsgericht zum Erfolg führt. Anscheinend hat die Bundesregierung aus früheren geplatzten Parteiverbotsverfahren und Ausbootungsversuchen unerwünschter politischer Konkurrent keinerlei Lehren gezogen.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Der Artikelautor wertet die gerichtliche Entscheidung als Erfolg für die AfD. Allerdings hat diese Entscheidung nur Vorläufigkeitscharakter, aber sie ist zwar halt ein juristischer Etappensieg, jedoch haben die Initiatoren dieses Antrags, die AfD als Verdachtsfall einzustufen, damit gerechnet. Es geht dem Verfassungschutz, allen voran dem Regierungssoldaten Haldenwang sowie allen anderen Parteien im Bundestag und den Regierungsmedien bei Weitem nicht um inhaltliche Auseinandersetzung mit der Opposition, wie dies in einer funktionierenden Demokratie Pflichtübung wäre, sondern einzig und allein darum, der einzigen Opposition im Wahlkampfjahr 2021 extrem zu schaden und sie nach allen Regeln negativer Kunst zu diskreditieren, indem sie sie außerhalb des Meinungsdiktats der politischen Korrektheit, die diese Regierung in 16 Jahren mit Hilfe der Linken auf die Spitze getrieben hat, stellen und damit als rechtsradikal hinzustellen.

Die C-Parteien hatten noch die gleiche politische Agenda, als Merkel als Bundeskanzlerin antrat, bis sie ihr wahres Gesicht als Globalistin nach Schwabs und auch Honeckers Gnaden die SPD und die Grünen noch links überholt hat.

Allein die Tatsache, dass die AfD als Verdachtsfall durch Haldenwang und seinen übrigen Gefolgsleuten eingestuft wurde, bleibt in den Gehirnen von Wahlschlafschafen hängen, nicht etwa die obige gerichtliche Entscheidung, die die AfD durch ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Verwaltungsgericht Köln herbeigeführt hat. Es geht den Parteien und der Regierung, allen voran Merkel, einzig und allein darum, dass Dreck an der AfD hängenbleibt. Selbst wenn der Antrag der AfD gegen die Anordnung des Haldenwang-Clans auch in den Instanzen in einem ordentlichen Verfahren erfolgreich bleiben sollte, bleibt an der im Wahljahr bewusst einkalkulierten Einstufung als Verdachtsfall vieles hängen, so dass die AfD kaum Chancen hat, ihr Wahlergebnis sowohl in den Landtagen als auch im Bundestag zu verbessern. Viel wäre es schon, wenn die Prozentzahlen gehalten werden würden.

Der damals in den 70er Jahren viel beschworene „mündige“ Bürger ist zu einem gleichgeschalteten manipulierten Schlafschaf verkommen. Von „Mündigkeit“ im Sinne von Abwägen verschiedener politischer Ansichten keine Spur. Diese Bürgerschaft ist das beste Beispiel dafür, wie es zu den Katastrophen ab 1918 und 1945 kommen konnte. Anders als heute hatten die Menschen damals wesentlich weniger Möglichkeiten, sich über die eigene Regierung und deren Machenschaften objektiv informieren zu können. Heute kommt die Denkfaulheit derm Menschen hinzu, die die Regierungen in den letzten Jahrzehnten durch die Einführung der politischen Korrektheit durch intensive Propaganda in den regierungshörigen Medien gefördert und damit die Menschen zu ihren Gunsten manipuliert hat.

Denn die einzige Opposition im Bundestag wird gemieden, geschnitten und bewusst negiert. Jeder politische Antrag wird von den Regierungsparteien abgeschmettert, sei er auch noch so gut fundiert. Die AfD scheint nur mit ihren Anträgen vor Gericht gegen die Entscheidungsmachenschaften der Regierung Erfolg zu haben. Es ist mehr als schäbig und auch traurig, dass Selbstverständlichkeiten von differierenden Meinungen in einer Demokratie wohl nicht mehr möglich sind. Die Regierung geht mit ihrem regierungshörigen Soldaten Haldenwang den Weg von Diktatoren. http://www.pi-news.net/2021/03/krieg-gegen-die-afd/

In welchem demokratischen Staat ist dieses diktatorische Verhalten gegenüber der Opposition möglich? Zurzeit nur in Deutschland. Hat die Regierung aus zwei Diktaturen nichts gelernt? Das kann nur geschehen, wenn „höhere“ ideologische Ziele angestrebt werden: Great Reset. Die AfD und Prof. Meuthen sollten sich die Illusion abschminken, von der Regierung fair und demokratisch behandelt zu werden. Die AfD kann nur durch Einigkeit gegen diesen ideologischen Politblock Erfolg haben. Wer Appeasementpolitik mit Diktatoren anstrebt, wird immer scheitern.

Würden die Menschen dieses Spiel der Regierung durchschauen, würden die Wahlen anders ausfallen!