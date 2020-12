„Realität darf nicht länger ignoriert werden“ Das Ziel dieser Islamisten ist es, in den von ihnen kontrollierten Gebieten „Gegengesellschaften“ zu schaffen. Dies ist ihnen auch in einigen Vororten oder „Banlieues“ Frankreichs bereits gelungen, sie haben dort Strukturen etabliert, die fast jeden Kontakt zwischen Muslimen und ihrer Umwelt verhindern. In diesem Milieu konnte der Hass auf die Demokratie, den Westen, Juden, Homosexuelle und alles, was nicht in das Weltbild der Islamisten passt, gedeihen. Viel zu spät wurden diese Entwicklungen in Frankreich zur Kenntnis genommen und verstanden, dass sie der Nährboden für den Terror sind. Heute darf diese Realität nicht länger ignoriert werden. Weder in Frankreich noch in Deutschland, wo es inzwischen ähnliche Tendenzen gibt.