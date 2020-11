Brutale Attacke,Angriff auf Ordensschwester: Verdächtiger gefasst!

Ein Terrorangriff in der Nähe des Schwedenplatzes und an mindestens fünf weiteren Tatorten hat am Montagabend die Wiener Innenstadt erschüttert. Zahlreiche Verletzte wurden mittlerweile bestätigt, es gibt auch Tote. Die Verdächtigen verwendeten Langwaffen und Messer. Ein Täter trug einen Sprengstoffgürtel, der sich später als Attrappe herausstellte. Laut Innenminister Karl Nehammer befindet sich zumindest ein Täter weiterhin auf der Flucht. Zumindest zwei Passanten – eine Frau und ein Mann – kamen bei dem Anschlag ums Leben. Ein Verdächtiger wurde außerdem von der Polizei getötet.

Zunächst soll gegen 20 Uhr ein Polizist angeschossen worden sein, der eine Synagoge in der Seitenstettengasse bewachte. Danach sind laut Augenzeugen zumindest 50 weitere Schüsse gefallen. Bei den sechs Tatorten handelt es sich um folgende Straßen und Plätze in der Wiener Innenstadt:

Die Polizei spricht von einem „zeitlichen Zusammenhang“ bei den Schüssen an den sechs Innenstadtstandorten.

Ein Zeugen-Video zeigt die Anhaltung mehrerer Verdächtiger: Video: zVg

Chronologie der bisherigen Ereignisse



Die Polizei veröffentlichte auf Twitter eine erste Chronologie der Ereignisse. Demnach hätten die Schüsse um 20 Uhr von der Seitenstettengasse ausgehend begonnen. Mehrere Täter griffen mit Langwaffen und Messern bewaffnet sechs unterschiedliche Ziele in der Innenstadt an. Außerdem ist bestätigt, dass die Polizei einen Täter erschossen hat. Aufnahmen von Augenzeugen sollen einen der Verdächtigen zeigen.

Triage-Platz in der Innenstadt eingerichtet



Die Wiener Berufsrettung gab bekannt, dass es mehrere Todesopfer und Verletzte gibt. „Zahlenmäßig eingrenzen können wir das noch nicht, wir sind noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen.“ Im Bereich der Innenstadt errichtete die Rettung einen Triage-Platz, um Verletzte nach Schwere ihrer Blessuren und Dringlichkeit einordnen zu können.

Mit automatischer Waffe geschossen



„Es hat sich nach Krachern angehört“, schilderte ein Augenzeuge im ORF. „Dann hat man gemerkt, das sind Schüsse. Dann sah man eine Person die Seitenstetten herunterlaufen, (der hat) mit einer automatischen Waffe wild geschossen. Der ist dann abgebogen, hinunter, beim (Lokal) ,Roter Engel‘ von dort in Richtung Schwedenplatz. Er hat dort wild weitergeschossen. Dann kam die Polizei und hat geschossen.“

„Bleiben Sie zu Hause“



Innenminister Nehammer bat die Bevölkerung eindringlich darum, zu Hause zu bleiben. Die Polizei gehe von mehreren Tätern aus. Unterdessen bestätigte der Sprecher des Gesundheitsverbundes, Christoph Mierau, dass mittlerweile 15 Verletzte im Zusammenhang mit dem Attentat in Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes aufgenommen wurden. Bürgermeister Michael Ludwig bestätigte noch in der Nacht, dass neben einem männlichen Passanten eine weitere Frau ihren schweren Verletzungen erlegten ist.Augenzeugen berichteten von „mindestens 50 Schüssen“. Es waren Bilder von mindestens einem Verletzten zu sehen, der vor einem Lokal blutend am Boden lag und versorgt wurde.Auf diesem Video ist einer der Tatorte zu sehen:Video: zVg

Auf Twitter kursiert auch ein Video, auf dem die Polizei im Einsatz zu sehen ist und auch Schüsse zu hören sind:

Die interne Sicherheit der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich wies alle jüdischen Mitbürger dazu an, ihre Wohnungen bzw. Häuser nicht zu verlassen. Der Einsatz der Polizei ist nach wie vor im Gange.

„Definitiv ein Terroranschlag“



Bundeskanzler Sebastian Kurz wies die Bevölkerung an, dort zu bleiben, wo sie jetzt sicher sei, und bestätigte, dass es sich „definitiv um einen Terroranschlag“ gehandelt habe. Der Kanzler berichtete von einer „sehr angespannten Sicherheitslage“ in Wien. Da die Täter zur Stunde noch auf der Flucht sind, sei die Gefahr „noch nicht vollständig gebannt“.

Aber nicht nur Wien ist der Schauplatz terroristischer und christenfeindlicher Attacken:

https://www.krone.at/2266699

Es ist eine unglaubliche Tat, die, wie berichtet, Samstagmittag in einem Linienbus in Graz passierte. Nach Auswertung des Videomaterials wird nämlich klar, wie brutal der Angriff auf die Ordensfrau war. Das Landesamt für Verfassungsschutz übernahm die Ermittlungen. Ein Verdächtiger war dank uniformierter Kollegen rasch ausgeforscht.

Kommentar von „Kopten ohne Grenzen„

Offensichtlich ist jetzt Erntezeit für Islamisten. Die Anschläge in Frankreich, jetzt in Wien in kürzester Folge. Sobald die Meinungsfreiheit sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzt – und das darf und muss sie – meinen radikale Islamgläubige, das Recht in die eigene Hand nehmen zu dürfen und völlig unbeteiligte Menschen, vorzugsweise augenscheinlich Ungläubige anzuschießen und abzustechen.

– Wie oft haben die bösen rechten vor dieser verantwortungslosen und selbstzerstörerischen „Einwanderungspolitik“ gewarnt?

– Wie oft wurden diese Warnungen von den verantwortungslosen Politikern in den Wind geschlagen?

– Schlimmer noch: Wie oft wurde mit jedem Islamterror der Kampf gegen „Rechts“ erhöht, obwohl die Kampf gegen den Islamismus wesentlich drängender gewesen wäre.

– Wie oft wurde von der Opposition gefordert, dass nicht nur in eine Richtung die Radikalität geächtet werden soll, sondern in alle.

– Wie oft wurde und wird der Islam- und der Linksterror von der Politblase verharmlost oder einfach nur zur Kenntnis genommen, aber nicht echt bekämpft.

– Wie oft wurden die Warner in die rechte Ecke gestellt?

– Wie oft wurden die Warner mit ihrer Einstellung geächtet?

– Wie oft haben leider auch die Kirchen hier m Westen versagt und sich, weil es so schön einfach ist, hinter die linke Politelite gestellt und selbst ihre Kirchentage dazu missbrauchen lassen, zu Sprachrohren grüner und linker „Schaumblasenpolitik zum Wünschen“ zu degenerieren.

– Wie oft wurde die politische Korrektheit als Hetze und Hass bewusst missinterpretiert, um jede sachliche Kritik am Islam und an den Linken mundtot zu machen.

– Wie oft wurden die offenen Grenzen der Frau Merkel zu Recht kritisiert.

Es entsteht der Eindruck, dass diese Politelite diese Zustände, vor denen viele gewarnt hatten, bewusst herbeigeführt haben. Politische Fahrlässigkeit kann dies nicht mehr genannt werden. Politischer Selbstzerstörungswille offenbart sich in fast allen Politikfeldern der deutschen Regierungpoltiik von der Energiepolitik bis zur „Flüchtlingspolitik“. Jedem muss endlich klar werden, dass eine Politik ohne GOTT bzw. eine Politik, die dem falschen Göttern und Götzen wie Allah hinterherhetzt, ins Chaos führen muss. Währen wir diese Selbstzerstörungsdespoten einfach ab und schicken sie in die nicht verdiente Rente.

Diese Politik hat es verdient weltweit geächtet zu werden. Der Islam hat es verdient, weltweit geächtet zu werden. Globalismus, Kommunismus, Sozialismus und Faschismus sowie Heuschreckenkapitalismus haben es verdient, weltweit geächtet zu werden. Alle Religionen und Ideologien, die gewaltaffin gegenüber dem Einzelnen sind, weil sie meinen ihnen aus welchem Grund auch immer überlegen zu sein, sind zu ächten. Alle haben eines gemeinsam: Sie gehen buchstäblich über Leichen. Wie der Staat solche Täter und solche Ideologieradikalnester einschließlich der Islamisten und Radikalmoscheen auszumisten und zu behandeln hätte, ist für uns klar. Wohl jedoch den jetzt zurzeit Verantwortlichen. Weisen wir alle Menschen aus, die meinen, sich stolz über unsere freitheitlich demokratische Grundordnung, über unsere Art zu leben, über das Christentum und über den DREIEINEN GOTT in ihrem totalitären Wahn erheben zu müssen.

Vergessen wir nicht, für die Opfer dieser Anschläge, für alle Gewaltopfer, für alle Opfer von Kriegen und Terror intensivst zu beten. Diese Opfer, ob lebend und verletzt oder verstorben sowie deren Angehörige haben es verdient, dass ihrer ehrfurchtsvoll und respektvoll gedacht und für sie bei dem vollkommenen DREIEINEN GOTT gebeten wird. Vergesesen wir aber auch nie unsere Glaubensgeschwister, die unter den oben genannten Ideologien und Religionen zu leiden haben, ebenso für alle anderen Menschen, die verfolgt, diskriminert, gemobbt oder sonstwie verachtet werden.

Dank an diejenigen, die die völlig verfehlte Politik der Regierungen in den EU-Staaten der letzten 30 Jahre auf der Straße, also auf dem Schlachtfeld jetzt auszubaden haben. Beten wir für sie. Den Afghanen, der im Linienbus eine betagte Ordensschwester attackiert hat, sollte sofort abgeschoben werden. Aber da werden sich jede Menge Anwälte finden, die diesen armen Täteropfern helfen wollen. War dies doch auch nur eine Einzeltet.

Wir hüten uns davor, die wir zu den langjährigen Warnern vor dem Islamismus und den anderen Radikalideologien gewarnt haben, in Schadenfreude zu baden. Es ist nicht lustig, es ist ernst, ja sogar tödlich. Wir sollten jetzt langsam alle, die guten Willens sind, zusammenrücken.