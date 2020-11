Anlässlich Messerangriffs in der Basilika Notre-Dame in Nizza/Frankreich erklärt der Geschäftsführende Präsident von „Kirche in Not“ (ACN) International, Dr. Thomas Heine Geldern:

„Die päpstliche Stiftung „Kirche in Not“ (ACN) ist zutiefst schockiert über den schrecklichen Angriff, der drei Menschen in den Tod gerissen hat. ,Kirche in Not’ verurteilt diesen Ausbruch brutaler Gewalt. Er ist ein weiterer Terroranschlag in Frankreich und ein weiterer Anschlag auf der langen Liste der Verbrechen gegen Christen in der Welt.

Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, den Verletzten, ihren Familien und allen Katholiken Frankreichs. Gleichzeitig fordern wir die politischen und religiösen Führer der Welt auf, diesen islamistischen Angriff entschieden und ausdrücklich zu verurteilen. Wie die französischen Bischöfe geschrieben haben, wurden diese Menschen angegriffen, weil sie eine Kirche besucht haben und weil sie ,ein Symbol darstellten’, das zerstört werden sollte.

Wir haben das Gefühl, dass Christen in Europa heutzutage einem radikalen und tiefgehenden Angriff ausgesetzt sind, der sich an zwei Fronten vollzieht: die eine will die christlichen Wurzeln zerstören und eine rein individualistische Gesellschaft ohne Gott schaffen. Und die andere versucht, einzelne Menschen zu radikalisieren und ein fundamentalistisches System durchzusetzen, indem sie Terror und Gewalt sät und den Namen Gottes und die Religion missbraucht. So haben wir es gestern in Nizza einmal mehr erlebt.

Wir müssen gegen jede Art von Radikalismus aufstehen und eine entschlossene Antwort geben. Das darf jedoch nicht in Form einer missverstandenen ,Meinungsfreiheit’ erfolgen, die dazu führt, dass Symbole des Glaubens oder religiöse Überzeugungen verächtlich und lächerlich gemacht werden. Freiheit ist unser bedeutendstes Recht, aber niemand sollte im Namen der Freiheit die Rechte und religiösen Gefühle des Einzelnen verletzen.“

Da ist es wieder, nämlich die Verallgemeinerung, ohne das Kind beim Namen nennen zu müssen. Dazu noch ein falscher Schluss.

Geschieht ein islamistischer Terroranschlag gegen irgendwen, neigen viele Menschen dazu, als Beschwichtigung und damit der Islam sein „Gesicht“ nicht verliert, die Täterschaft auf alle Religionsgemeinschaften auszudehnen, indem zu einem Aufstehen gegen jede Art von Radikalismus aufgerufen wird. Selbstverständlich ist das gut und richtig. Wenn dann aber noch hinzukommt, dass offensichtlich bewusst verfälschend behauptet wird, dass ein Missbrauch der Religionen stattfindet, wenn ein Gläubiger gleich welcher Couleur so eine Terrortat ausführt, dann überwiegt mit einer solchen Äußerung Feigheit vor der Wahrheit.

Es dürfte langsam zum Allgemeinwissen gehören, dass der Gott des Islams seine Relgion von vornherein auf Gewalt und Terror gegen Ungläubige hassvoll grundiert und aufgebaut hat.

Tatsächlich ist es so, dass ein christlicher Täter, der Menschen im Namen seines Gottes, also im Namen des DREIEINEN GOTTES, im Namen des VATERS, des SOHNES oder des HEILGIEN GEISTES ausführt, das Christentum missbraucht und diesen GOTT mit dieser Tat auf schwerste Art und Weise beleidigt.

Begründung: JESUS hat seinen Feinden am Kreuz vergeben und seinen Jüngern anemphohlen, für ihre Feinde zu beten. Genau dies hat er im Auftrage SEINES und unseres VATERS getan unter Mitwirkung des HEILIGIEN GEISTES, der IHM und dem VATER zu jeder Zeit innewohnt. Damit war die Feindesliebe für das Christentum geboren. Wer also als Christ im Namen seines GOTTES einen Terrorakt ausführt, begeht eine schwere Todsünde und gilt automatisch, quasi von Amts wegen als exkommuniziert, wenn er nicht bereut und um Verzeihung bittet. Missbraucht hat er seine Religiion und JESUS CHRISTUS im VATER und SOHN allemal. Hier kann und muss von Missbrauch Gottes gesprochen werden.

Für das Judentum gilt ähnliches.

Ein islamradikaler Täter jedoch missbraucht mit einer solchen Tat weder seine Religion noch seinen Gott noch seinen Propheten, weil er mit dieser Tat leider, leider, leider nur die Befehle seines Gottes ausführt und mit dieser Tat seinen Propheten nachahmt. Erschwerend hinzu kommt dann noch die vorausgeeilte allahische Schuldlosstellung des Täters, denn nicht dieser hat gemordet, sondern Allah selbst (hat das Schwert geführt). Der gesamte Koran versprüht 100 % Hass gegen Ungläubige und überwiegend Hass gegen die Schriftbesitzer, die er als die schlechtesten Geschöpfe auf Erden ansieht. Auf die Tötungsbefehle aus der medinensischen Zeit wird hier nicht mehr eingegangen. Sie dürften bekannt sein.

Und schon wieder ein Beispiel für den islamischen Hochmut, dem die Radiaken erlauben, alle Franzosen töten zu dürfen.

Muslime dürfen „Millionen Franzosen töten“ Malaysias Ex-Regierungschef hetzt weiter



Entsetzliche Hass-Äußerung des ehemaligen malaysischen Ministerpräsidenten zur Islam-Satire des französischen Magazins Charlie Hebdo.

Am Donnerstagabend erklärte Mahathir Mohamad (95) parallel bei Facebook und Twitter: „Im Laufe der Geschichte haben die Franzosen Millionen von Menschen getötet. Viele davon waren Muslime.“ Und weiter: „Muslime haben das Recht, wütend zu sein und Millionen Franzosen für die Massaker der Vergangenheit zu töten.“

Binnen Minuten löschten Facebook und Twitter die Nachricht, die viele als Aufruf zu Gewalt und Terror gegen französische Bürger und französische Interessen weltweit sehen.

Zudem beleidigte Mohamad Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als „nicht zivilisiert“ und „sehr primitiv“ und gab dem von einem Islamisten bei Paris ermordeten Lehrer Samuel Paty eine Mitschuld an seinem gewaltsamen Tod. Er sei ein „beleidigender Schullehrer“ gewesen, so Mohamad in einem Tweet.

Am Freitag beschwerte sich Mohamad über die Löschung und warf Facebook und Twitter sarkastisch vor, ihre Aufgabe „als Garant der Meinungsfreiheit“ nicht wahrgenommen zu haben.

Als Ausrede merkte er an, er habe direkt nach seinem Skandal-Satz geschrieben, dass die Muslime „zum größten Teil“ das „Auge-um Auge-Gesetz nicht angewendet“ hätten und gerade die französischen Muslime das „auch nicht sollten“.

Nach der kruden Logik dürften alle Ureinwohner islamischer Staaten alle dort wohnenden Muslime töten, da diese ja wohl auch nicht gewaltfrei die Übernahme der Macht vollzogen haben. Das ist der Unterschied zwischen JESUS, der ermordet wurde und Mohammed, der viele Menschen ermordete bzw. ermorden ließ.

Mit solchen Statements wie der Präsident von „Kirche in Not“ (ACN) International, Dr. Thomas Heine Geldern verlautbart hat und dies auch in der Kirche üblich ist, drückt sich letztlich jeder, der dieses ausspricht, einfach nur vor der Wahrheit und gibt gleichzeitig dem Islam dann noch in seinem Hochmut eine Rechtsfertigung und einen beschönigenden Schutz, den er einfach nicht verdient hat. Und dann können die islamgelehrten dann immer wieder von der Religion „des Friedens“ sprechen. Welch eine Großlüge. Es kann nicht ohne Wahrheit gehen. Nur die Wahrheit kann Dinge auch zum Positiven verändern. Wer innerhalb des Islams kümmert sich um die radkalen Imame, die im Hintergrund die Fäden ziehen und solche Monster auf die Menschheit loslassen. Ein Terrorist radikalisiert sich nicht ohne Grund.

Ansonsten jedoch darf die Leserschaft diese Vereine wie Kirche in Not, open doors oder Schwester Hatune intensivst unterstützen. Sie wirken direkt bei den verfolgten Christen vor Ort. Das allein ist schon Grund genug, anders als die beiden Amtskirchen, die sich hier in Europa noch immer islamaffin geben zum Leidwesen ihrer verfolgten Mitgeschwister.