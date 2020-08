Polizei will Schock-Video aus Düsseldorf aufklären – nun kommen Details zur Festnahme ans Licht!

Die Bilder wirken verstörend. Ein Jugendlicher im roten T-Shirt liegt am Boden, zwei Polizisten suchen ihn in der Düsseldorfer Altstadt am Samstagabend zu fixieren. Das Bein eines Beamten drückt den Kopf oder den Hals hinunter.

Aus dem Off gellen Schreie: „Hol‘ mal dein Knie runter… Bruder, das ist nicht lustig.“ Der Polizist aber versetzt das Knie ein kleines Stück, um den jungen Mann besser kontrollieren zu können. Die Szene erinnert an George Floyd, dem ein US-Polizist vor zwei Monaten in Minneanapolis bei der Festnahme mit einem Bein die Luft an der Kehle abdrückte, sodass der Afroamerikaner erstickte. Und nun Düsseldorf. Ein 13 Sekunden langes Video von der gewaltsamen Festnahme kursiert seit dem Wochenende im Netz. Die Aufnahme deutet an, dass nicht nur in den USA die Polizei ihre Delinquenten bei der Festnahme mit völlig überzogener Gewalt behandelt, sondern auch in Deutschland. Erneut befeuern solche brutale Szenen aus der Düsseldorfer Amüsiermeile Ressentiments gegen die Polizeibehörden hierzulande.

Schock-Video aus Düsseldorf: Polizist kniet auf Hals eines Jungen

NRW-Innenminister Reul habe sich erschrocken, als er die Bilder sah Verena Schäffer, innenpolitische Sprecherin der Grünen in NRW, forderte denn auch, dass die „Hintergründe für den Einsatz in Düsseldorf vorbehaltlos aufgeklärt werden müssen. Aus meiner Sicht kann diese Form der Fixierung bei einer bereits auf dem Boden liegenden, fixierten Person nicht verhältnismäßig sein.“ NRW-Innenminister Herbert Reul hat aus Neutralitätsgründen die Duisburger Polizei mit den Nachforschungen in dem Fall beauftragt. Auf den ersten Blick habe er sich erschrocken, „als ich die Bilder sah“, gestand der CDU-Politiker. Zugleich stellte Reul klar, dass er „den Einsatz am Samstagabend in keiner Weise rechtfertigen, ihn aber auch nicht vorschnell verurteilen will“. Zunächst einmal gelte die Unschuldsvermutung für den betroffenen Beamten. Körperliche Gewalt durch Polizisten sei keineswegs per se rechtswidrig, wie manche glaubten, führte der Minister aus, „sondern oft angebracht, zulässig und zwingend erforderlich.“ Ob dies hier auch der Fall ist, sollen nun die weiteren Ermittlungen erweisen. Der betroffene Beamte, ein 29-jähriger Polizeikommissar, wurde zumindest vorläufig in den Innendienst abgeordnet, bis die Nachforschungen abgeschlossen sind.

Video zeigt nur einen Bruchteil der gesamten Aktion Die Suche nach Hinweisen für einen Polizeieinsatz, der komplett aus dem Ruder gelaufen sein soll, gestaltet sich nach FOCUS-Online-Informationen indes weitaus komplexer. Demnach zeigt das belastende Video nur einen Bruchteil der gesamten Festnahmeaktion, die wohl drei Minuten lang dauerte. Auch spart die Aufnahme viele Faktoren des Geschehens aus. Nach FOCUS-Online-Recherchen in Justizkreisen soll sich an jenem Samstagabend Folgendes zugetragen haben: Gegen 19 Uhr erhielt die Altstadtwache einen Einsatz am McDonalds-Restaurant. Zehn junge Randalierer warfen mit Tische und Stühlen im Außenbereich um sich. Als die Streife eintraf, erfolgten Personalkontrollen. Sechs junge Männer erhielten Platzverweise. Als sich einer weigerte das Terrain zu verlassen, wies ihn der 29-jährige Polizeikommissar in seine Schranken und schickte ihn fort.

Teenager mischte sich ein – so verlief die Festnahme Daraufhin mischte sich der 15-jährige Deutsch-Marokkaner Ali M. (Name geändert) ein. „Packt ihn nicht an“, brüllte der Jugendliche, der, wie FOCUS Online erfuhr, bereits eine Ermittlungsakte bei der Polizei hat – wegen Körperverletzung und Diebstahl. Dann schwang er seine Fäuste und versuchte seinen Gegenüber im Gesicht zu treffen. Die Streifenbeamten bugsierten den renitenten Teenager daraufhin an eine Wand. Erfolglos verlangten sie nach seinen Papieren. Einzig eine AOK-Krankenversicherungskarte förderte die Durchsuchung seiner Kleidung zu Tage. Den Vorschlag, freiwillig aufs Präsidium zur Feststellung der Identität zu folgen, lehnte Ali M. ab. Als die Beamten ihn darauf hinwiesen, dass sie in dem Fall ihn fesseln zu müssten, soll er lapidar erwidert habe, „dann müsst ihr mich fesseln“. Dabei soll er die Polizisten immer wieder aufs Neue als „Hurensöhne“ beschimpft haben. Er riss seine Hände zurück, als man ihm Handfesseln anlegen wollte. Daraufhin brachte ihn der Polizeikommissar mit einem Griff zum Kopf zu Boden. Im Polizeijargon ist von der sogenannten „Karpfentechnik“ die Rede. All dies ist nicht auf dem Video zu sehen.

Die Kamera läuft erst, als einer der Einsatzkräfte mit seinem Bein den Kopf oder den Hals des Festgenommenen herunterdrückt. Die Unterschiede sind gravierend. Laut Innenminister Reul sind Fixierungen über den von Knochen geschütztem Kopf durch polizeiliche Einsatztechniken gedeckt. Attacken aber auf den Hals sind strikt verboten. Auf dem Video ist nicht klar erkennbar, wohin der Zugriff mit dem Bein des Polizeibeamten ging. War es der Hals oder der Kopf ?

Anwalt des Polizisten spricht von „vorbildlichem Einsatzverlauf“ Offenbar wähnten sich die Beamten in einer bedrohlichen Lage. Inzwischen hatten sich etwa 30 Schaulustige um das Geschehen versammelt, die Hälfte filmte den Vorgang, die andere Hälfte johlte oder gab Kommentare zu dem Geschehen ab. Die beiden Streifenbeamten forderten umgehend Verstärkung an. Der Mob stand in ihrem Rücken. Erst als die Hilfe erschien, konnte der 15-jährige Schüler unverletzt auf die Wache verfrachtet werden. Dort erschien alsbald sein Vater, der die Polizisten allen Ernstes gefragt haben soll, ob sie seinen Sohn nicht zwei Wochen länger im Gewahrsam behalten wollten. Christoph Arnold, Anwalt des in Verdacht geratenen Polizisten, betont, dass es sich um einen „absolut korrekten Einsatz gehandelt hat. Um den Widerstand des jungen Mannes zu brechen, war die angewendete Kopftechnik als Einsatzmittel ohne Zweifel gerechtfertigt.“ Arnold spricht von einem „vorbildlichen Einsatzverlauf“.

Da das belastende 13-Sekunden-Video weder die Vorgeschichte des Ereignisses noch jenen Zeitpunkt dokumentiert, an dem der Polizeikommissar nach kurzer Zeit wieder sein Bein von Ali M. nimmt, werten die Ermittler nun die Überwachungskameras in der Düsseldorfer Altstadt aus, um sich ein tatsächliches Bild von den Vorgängen zu machen. Der NRW-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, stellte sich indes zunächst hinter die Beamten: „Polizeiliches Handeln ist rechtsstaatlich überprüfbar – und niemand darf vorverurteilt werden. So muss auch der ganze Sachverhalt rechtsstaatlich untersucht werden.“ Dazu reiche keine kurze Videosequenz.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Die Polizei als Prügelknabe von Linken und Linksextremen und solchen, die den Rechtsstaat aushöhlen wollen. http://www.pi-news.net/2020/08/gruene-jugend-sagt-dem-rechtsstaat-den-kampf-an/

Dem Focus-Artikelautor ist zu danken, dass er ordnungsgemäß recherchiert hat und nicht nur eine Sequenz von 13 Sekunden isoliert stehen lässt, sondern die näheren Hintergründe dieser Festnahme aufdeckt. Und schon sieht dieser Fall völlig anders aus. Die Linksparteien jeglicher Couleur wollen diesen Rechtsstaat zerstören, einen Rechtsstaat, dessen Polizei die schärfsten Gesetze kennt und zu befolgen hat, wenn sie gegen renitente Personen vorzugehen hat, zum Schutz des Täters. Was stellen sich die Linken und deren Jugendorganisationen eigentlich vor? Polizei wird bespuckt! Polizei darf keine Reaktion zeigen Polizei wird beleidigt! Poliezi darf keine Reaktion zeigen. Polizei wird körperlich angegriffen! Polizei ruft einen Stuhlkreis aus, um zu diskutieren und zu deeskalieren. Polizei wird mit gefährlichen Gegenständen angegriffen und verletzt! Polizei muss das erdulden und um Gnade winseln.

Polizei wird bei Festnahmen oder anderen Vollstreckungshandlungen von einer großen Anzahl „Schaulustiger“ allein durch Anwesenheit bedroht! Polizei bittet jeden beteiligten Mittäter oder Schulustigen auf Knien um Vergebung und bietet sich als Prangerfigur an und lädt alle Beleidiger, Bedroher, Messermänner und Axtschwinger sowie Räuber und Mörder jeglicher Ethnie zu einem Kaffeekränzchen nach Hause ein. Was muten irre Parteimitglieder und Medienhetzer unseren Vollstreckungsbeamten zu, wenn sie Amtshandlungen und Vollstreckungshandlungen durchzuführen haben? Diese müssen den Kopf hinhalten z. B. auch für den Schutz von polizeihassenden Politikern. Es wird höchste Zeit, dass diese Politiksprösslinge oder Politiker auf Streife in besonders auffälligen Problembezirken als Ordnungshüter allein eingesetzt werden. Offensichtlich können nur so Polizeigesetze zustandekommen, die die Realität auf der Straße abbilden. Wie soll die Polizei reagieren auf Beleidigung, Bedrohung, Spucken, Schlagen, Messerbedrohung und Waffenbedrohung? Mit Erduldung? Die Polizei wird in diesem Lande doch nicht mehr ernst genommen, weil sie durch die Politik – wie kürzlich in Berlin – immer zahnloser gestaltet wird. Das gleiche gilt auch für eine Täterschutz-vor-Opferschutz-Justizi.

Wer der Polizei keinen Respekt entgegenbringen will und auch nicht mehr muss, weil TV, Medien, Parteien nach einem 13-Sekunden-Video maßlos auf die Polizei verbal einschlagen und sich jeder Respektlose sich von solchen irren Berichterstattungen und Politikeraussagen somit bestätigt fühlt nach dem Motto „Täterschutz geht immer vor“, wird seine Grenzen austesten und weiter provozieren, bis die Situation eskalieren wird. Polizisten sind im übrigen auch nur Menschen. Wenn eine Frau Chebli wegen Beleidigung im Netz gegen sie schon so dünnhäutig reagiert und jeden Beleidiger anzeigt, was ihr gutes Recht ist, wie soll dann ein Polizist reagieren, der von Angesicht zu Angesicht aufs übelste beleidigt und bedroht wird?

Es ist gut, dass wir noch in einem Rechtsstaat leben, in der die Polizei eben nicht alles machen darf, was sie will und wir sollen froh sein, dass es angesichts dieser Hetzkampagnen gegen die Polizei noch immer Nachwuchs gibt. Wenn aber die Politik sich diesen Hetzern aus ihren Reihen und den Medien anschließt und der Polizei keine Rückendeckung mehr gibt, dann ist der Rechtsstaat am Ende. Die Politik auf der linken Seite will offensichtlich diese Anarchie. Ja, manches ist zu kritisieren, auch bei der Polizei, die gegen alte Damen auf Demos gegen die Regierungspolitik sehr hart vorgeht, aber sich kaum noch in no-go-areas hineintraut. Aber letztlich müssen die Beamtinnen und Beamten ihren Kopf hinhalten, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, wass von Monat zu Monat durch die desolate Politik von Integrationsunwilligen schwerer fallen wird.

Und wenn sich die Linken als Nachfolgeorganisation der SED sich in diesen Chor der Polizeihetzer einreihen sollten, dann sollten sie an die Polizeibefugnisse in der DDR denken und hier schön die Füße still halten. Die Grünen und die anderen Jugendorganisationen der Linksparteien scheinen in Wolkenkuckucksheimen zu leben. Sie sollten die Ausbildung bei der Polizei in den USA mit der in Deutschland vergleichen. Dann würden sie möglicherweise Erkenntnisgewinne ziehen. Aber was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Und wenn Frau Merkel sich „dankbar“ zeigt, dass Bußgelder bei Nichttragen von Masken verhängt werden, müssen diese doch auch vollstreckt werden. Dann soll das ja im Ernstfall auch die Polizei als Vollstreckungsorgan letztlich bewerkstelligen, z. B. auch bei Besuchern von Beerdigungen von Clanchefs? Wäre da Frau Merkel auch dankbar gewesen oder gelten hier zweierlei Rechtsgüter? Wenn der allgemeine Polizeibeamte auf Anordnung der höheren Polizeiebene hier nicht einschreiten darf, dann ist das ein Politikum und kann nicht dem einfachen Beamten angelastet werden.

https://www.merkur.de/politik/coronavirus-nrw-angela-merkel-laschet-kanzler-cdu-soeder-treffen-duesseldorf-krise-lage-zr-90025020.html Merkel bei Laschet: Kanzlerin warnt – „bin sehr dankbar, wenn Bußgelder verhängt werden“ Soll der Laden hier nicht ganz zusammenfallen, sollten Politiker sich hinter die Beamten und Beamtinnen der Polizei stellen und jegliche Hetze in den eigenen Reihen und in den Reihen der Medien anprangern. Denn wenn die eigenen Reihen hinter der Polizei stehen, stehen auch die Medien hinter der Polizei, denn die Mainstreammediens sind ja zum großen Teil die Sprachrohre und die Erziehungsmedien für die Regierung. Dank dem Fokus, dass er diesen Artikel der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Wer allein aufgrund eines 13-Sekunden-Videos sofort Parallelen zu Floyd in den USA zieht und der Polizei hier meint, Vorwürfe machen zu müssen, sollte sich einen anderen Staat suchen.