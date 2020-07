Wenn Eltern dann noch aus materieller Not ihre Tochter in eine Zwangsehe verabschieden, so ist dies noch perfider. Da wird dann die Armut von Menschen zu diesem Zweck der Dauervergewaltigung in der Ehe ausgenutzt. Darum kann die Arbeit von Menschen wie Frau Anu Sivaganesan nicht hoch genug eingeordnet und geschätzt werden. Sie bewirkt zumindest in der Schweiz Einiges. Ihr und denen, die in gleicher Weise tätig sind, gebührt unser aller Dank! Was aber geändert werden muss, ist die weltweite Ächtung sowohl der Kinder- als auch der Zwangsehe in jeder Religionstradition, soll Karl Marx nicht Recht behalten, wenn er sagt, dass Religion Opium für das Volk sei! Auf dem Papier sehen Gesetze gegen die Zwangsehe immer gut aus. Wenn aber die Praxis genau eben diese zulässt (u. a. auch wegen des genialen Vorbildes Mohammed) und „das Gesetz“ wegsieht, so haben das nicht nur diejenigen zu verantworten, die dies in familiärem Umfeld zugelassen und gefördert haben, sondern auch diejenigen, die davon wissen und die Behörden nichts unternehmen, um diesen unwürdigen und verbrecherischen Umgang mit jungen Mädchen und Frauen aus diesem Verbrecherkreis der Familie herauszuholen. Entführung und Zwangskonvertierung mit anschließender Zwangsehe ist noch heute in islamischen Staaten präsent. Wie oft wurden christliche Mädchen aus ihren Familien entführt und nach Zwangskonvertierung zum Islam mit Muslimen zwangsverheiratet.