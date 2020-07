Die Einbahnstraßen-Rassismusdebatte hat nicht nur die USA erfasst, sondern insbesondere die westliche Welt, so auch die Europas.

Während die Kosmetikfirma L’Oreal selbst in vorauseilendem Gehorsam selbst den kosmetischen Begriff „Aufheller“ eliminieren will, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen,

sprechen folgende Videos und Artikel eine völlig andere Sprache:

In diesen Artikeln und Videos erfahren wir, wie Ausländer, auch mit schwarzer und dunklerer Hautfarbe hier die kriminelle Sau rauslassen, keinerlei Achtung vor Frauen haben und keinerlei Respekt vor den verschiedenen Opfern, die jung, alt, männlich und weiblich, oder auch Polizeibeamte und Zugbegleiter, also Uniformträger sind. Keine Rücksichtnahme in diesem Land, in diesem Kontinent. Wer sich hier so benimmt, wer hier nur durch Betrug und falschen Angaben sich irgendwelche Sozialleistungen vom Staat erschlichen hat, gehört ausgewiesen.

Ist es denn von den türkisch-arabischen Familienclans kein Rassismus, in ganzen Stadtvierteln unter sich bleiben zu wollen? Ist nicht bereits jedes afrikanische Stammesdenken Rassismus? Hier ist insbesondere das Video von Herrn Wagner, AfD, im Düsseldorfer Landtag NRW von Beachtung:

Unterschrieben ist das Video wie folgt:

Clans: »Das ist unsere Stadt! Haut ab, Scheiß Deutsche!« – Markus Wagner (AfD)

Aber auch in der Vergangenheit gab es Rassismus nicht nur in eine Richtung. Der Religionsrassismus des Islams bleibt ohnehin – welch Wunder – immer außen vor. Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit:

Dort heißt es u. a.:

Araber versklavten Europäer

Bereits in der Antike war Sklavenhandel weit verbreitet. Manchmal wurden Kriege nur mit dem Ziel geführt, neue Arbeitssklaven zu beschaffen. Im 16. Jahrhundert gründeten Araber und Mauren an der nordafrikanischen Küste die Barbareskenstaaten Algier, Tunis und Tripolis. In den folgenden Jahrhunderten führten sie ausgedehnte Raubzüge bis hinauf zur irischen Küste. Zwischen 1530 und 1780 verschleppten sie über eine Million Europäer und verkauften die weissen Sklaven auf den Märkten Nordafrikas.

Es ist Lüge und Unwahrheit, dass es Rassismus nur in eine Richtung gibt, auch wenn das ZDF mit durchsichtigen Versuchseinheiten genau dieses falsche Bild des einseitigen Rassismus‘ seinen zwangsfinanzierten Zuschauern zeichnet: http://www.pi-news.net/2020/07/das-rassismus-experiment-des-zdf/ Dieser Artikel bietet Gegenversuche an, die geflissentlich aus polit-korrekten Zensurgründen niemals durch ein öffentlich-rechtliches Medium unterbleiben werden. Der deutsche zwangsbeglückte Zuschauer ist ja bereits voll denr Schuldkultrolle drin, Darum fällt dann auch so eine einseitige Versuchsaufbaureihe überhaupt nicht mehr auf.

U. a. heißt es in diesem Artikel: Übersehen wird dabei, dass man sowohl in der Physik als auch bei sozialen Experimenten Gegenexperimente machen kann. Hier wären die folgenden denkbar: Ein weißer junger Mann und ein schwarzer junger Mann bitten in einer überwiegend von Schwarzen bewohnten Gemeinschaft Passanten um ihr Handy. Dies könnte im schwarzen Stadtteil Compton von Los Angeles geschehen oder im südafrikanischen Pretoria oder auch im Görlitzer Park in Berlin. Warum blieb die Gegenprobe aus?

Man könnte auch einen durch seine Kippa als Juden erkennbaren Mann in einen türkischen Bäckerladen in Berlin-Neukölln schicken und ihn dann anweisen, sich dort vorzudrängeln. Würden die Anwesenden ihn in Schutz nehmen, wenn auf die Kippa „Bezug genommen“ würde? Oder zwei als schwules Pärchen erkennbare Männer (sie halten zum Beispiel Händchen) bitten einmal um eine Kirchenführung und dann um eine Moscheebesichtigung, jeweils nach den Gottesdiensten am Freitag oder am Sonntag. Lässt man sie gewähren? Warum geschieht das nicht? Warum gibt es keine Umkehrprobe? Wir wissen die Antwort und das ZDF kennt sie auch, selbst die schwarze „Rassismusforscherin“ kennt sie und will sie den Zuschauern und sich selbst ersparen. Deswegen baut man die Experimente so auf, dass sie das gewünschte Ergebnis liefern. Ende des Artikelausschnitts.

Niemand sollte sich von Politagitatoren, von der Antifa und von anderer einseitig indoktrinierter Seite sich den Stempel „Rassist“ aufdrücken lassen. Weisen wir die linken Agitatoren und Deutschland- und Europakulturhasser in die Schranken, denn Ideologie ist immer rassistisch, denn sie nimmt denen, die einer Ideologie nicht folgen wollen, immer das „Menschsein“ und das Ziel ist die systematische Erniedrigung. Passen Sie in diesem Sinne auf sich auf, lassen Sie sich nicht hinter die Fichte führen.

Gemeinsam wollen wir um den HEILIGEN GEIST bitten, dass ER die selbstgefälligen Irrlehrer, die Mitläufer-Verblendeten und links-ideologischen Agitatoren in Gestalt von Politikern, der Antifa und auch leider einiger Kirchenlenker wahrlich zu JESUS führen möge, damit sie erkennen, dass kein Mensch gleich ist und vor allem kein Mensch gleichgeschaltet werden kann.