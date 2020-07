Als die Hymne zu spielen begann, legte sie die Hand aufs Herz und… blieb stehen!

Und das, obwohl alle anderen Spielerinnen auf die Knie fielen. Als Einzige schloss sie sich dem „Black Lives Matters“ Kniefall nicht an. Das Foto geht um die Welt. Die US-Fußballerin wird als „wahre Patriotin“ und „Heldin“ gefeiert.

Zugetragen hat sich die Szene bei einem Spiel der US-amerikanischen Frauenfußball-Profiliga NWSL am Samstag, 27. Juni 2020.

Bei Nationalhymne stehen geblieben

Bevor das Fußballspiel begann, setzten alle Spielerinnen der Klubs „Portland Thorns“ und „North Carolina Courage“ demonstrativ ein Zeichen und gingen während der US-Hymne auf die Knie. Der gemeinschaftliche Protest fand beim Abspielen der US-Nationalhymne an der Mittellinie statt, auch die Reservespielerinnen machten an der Seitenlinie mit.

Alle? Nein, nicht alle: Die 23jährige Samantha Murphy blieb an der Seitenlinie stehen. Sie verweigerte den Kniefall und stand aufrecht zur Nationalhymne.

Jubel im Netz: „Wahre Patriotin“

Im Netz wird die Profifußballerin als Heldin und „wahre Patriotin“ gefeiert.

So schrieb der Ex-Polizist und Youtuber Tim Kellner auf Facebook: „Ehre steht aufrecht, Feigheit kniet“. Just bekam er dafür mehr als 8.000 Likes.

Symbolisch nach wochenlanger Knie-Challenge

Die 23jährige Fußballerin dürfte so ziemlich die erste Person in der Öffentlichkeit sein, die der seit Wochen tobenden „Auf die Knie“-Challenge der selbsternannten „Anti-Rassismus“-Kampagne widerspricht. Im Zuge der „Black Lives Matter“ Proteste wurde es üblich, dass Weiße vor Schwarzen demonstrativ knien. So hieß es auch in einer gemeinsamen Erklärung der Fußballerinnen:

„Wir sind aufs Knie gegangen, um gegen Rassenungerechtigkeit, Polizeibrutalität und systematischen Rassismus zu protestieren.“ Die Spielerinnen trugen Shirts mit der Aufschrift der Initiative „Black Lives Matter“.

Anfang Juni fielen auch deutsche Polizeibeamten, wie dies derzeit in der gesamten westlichen Welt üblich ist, vor Demonstranten auf die Knie:

Den Rekord in der Knie-Challenge dürften noch die US-Demokraten halten: Diese gingen unlängst im amerikanischen Kongress für ganze 8 Minuten und 46 Sekunden auf die Knie.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Ja, es gibt sie noch, die Menschen mit Rückgrat. Diese Dame ist so jemand. Herzlichen Glückwunsch!

Vor wem macht die Geste des Kniens einen Sinn anno 2020? Etwa vor Königen und Kaisern, etwa vor den Politikern oder anderen, die meinen, dass sie hochgestellt seien? Bei einer Politik der Zerstörung des Eigenen im Dienste des Globalismus ist eine Kniebeuge wohl eher ein Zeichen der Kapitulation. Ein echter Held, der tatsachlich aus welchen Gründen auch immer, z. B. durch Leistung und Mitmenschlichkeit, es verdient hätte, würde niemals wollen, dass ein Mensch sich devot vor diesem niederkniet.

Ja, als Geschöpf darf und sollte Jedermann sein Haupt oder die Knie beugen allein vor GOTT, nicht vor Menschen.

Diese mehr als devote Geste zerstört mehr, als dass sie die Rassentrennungen heilt. Soll sich jeder Weiße vor einem Farbigen verneigen oder hinkinien, mit welcher Begründung? Etwa für die Sünden der Vorfahren? Vor wem sollen sich denn Hutus und Tutsis gegenseitig hinknien? Sollen sich die weißen Farmer nunmehr vor den schwarzen Mördern hinknien? Wohl kaum! Und vor wem sollen sich Farbige hinknien? Vor ihren arabischen Sklavenhändlern oder dem Häuptling des Stammes, der diese Sklaven aus seinem Stamm zum Verkauf freigegeben hat?

Im Gegenteil: Dominanzkriminalität von Migrantengangs im Norden Europas zwigen ihre Opfer, ihnen die Füße zu küssen, um sich selbst als Muslime, die sich als die beste Gemeinschaft hier auf Erden halten, zu erhöhen und die Opfer zu entmenschlichen und zu diskriminieren und zu erniedrigen. Der Kniefall kann also verschiedene Gründe haben. https://haolam.de/artikel/Europa/39297/Dominanzkriminalitaet-Opfer-muessen-Peinigern-die-Fuee-kuessen-Videos.html

Die dort verlinkten Videos sind wie von Geisterhand verschwunden, natürlich bei dieser politkorrekten Zensurpolizei auch wohl kein echtes Wunder! JESUS hat SEINEN Aposteln die Füße gewaschen. Dazu wird er sich heruntergebeugt haben. Dies hat er aus reiner GÖTTLICHER Demut getan. ER hat nicht jedem die Füße gewaschen, sondern ER wollte seinen Aposteln deutlich vor Augen führen, dass sie die Diener aller in der Gemeinde sein sollen, nicht die Diener der gesamten Welt. Das Gründonnerstagsgeschehen 1 zu 1 auf die heutige und jetzt stattfindende leider auch verlogene und heuchlerische Debatte über den vermeintlich nur bei Weißen innewohnenden Rassismus zu übertragen, ist mehr als schädlich, destruktiv und kontraproduktiv.

Statt und gerade auch wegen dieser Geste der Verlogenheit bleibt die ehrliche Auseinandersetzung zwischen den Kulturen, ja auch zwischen den Ethnien aus. Hinter diesen völlig überflüssigen Devotismusgesten lassen sich die echten Rassenprobleme gut verstecken. Niemand hörte je von Rassenunruhen zwischen Weißen und Asiaten in der heutigen Zeit. Rassenunruhen und Ärger gibt es noch heute ausschließlich mit denen, die sich in Aufnahmegesellschaften nicht integrieren wollen, keine für die Gesellschaft nützlichen Leistungen erbringen wollen und sich ständig nach Gewalt- und anderen Täterangriffen in die „Rassismus“-Opfer-Rolle hineinzuflüchten , um sich und das eigene integrationsunwillige Verhalten nicht einmal ansatzweise hinterfragen zu müssen.

Die Rassismus-Keule ist wie die Nationalsozialisten-Keule ein Totschlagsbegriff, der jede sachliche und dringend notwendige Diskussion in der Mitte der Gesellschaft politkorrekt untergräbt. Wenn wie in den USA der Anteil der schwarzen Bevölkerung an der Täterschaft bei Mord und Vergewaltigung im Verhältnis zur Bevölkerungsanteilen vielfach höher ist als das der weißen Gesellschaft, so sollte dies eher als Ansporn gesehen werden, dass sich der scharze Anteil der Bevölkerung einmal hinsetzt und darüber nachdenkt, warum das so ist und nicht anders.

Aber es ist ja viel einfacher, vom eigenen Versagen abzulenken und mit dem Finger auf die angebliche Schuld von Weißen zu zeigen. Wer sich dazu noch hinter einer Terrororganisation wie die Antifa oder hinter radikalen Islamisten versteckt, ist mehr als schäbig und primitiv. Denn gerade die Antifa und die Islamisten haben eines gemeinsam: Sie wähnen die alleinige Meinungshoheit für sich reklamieren zu können und betrachten alle, die anderer Meinung sind, als minderwertige Lebewesen, die als menschenentkernt bekämpft gehören. Beide sind darum zu den Terrororganisationen zu zählen. Und diejenigen, die diesen „Rechtgläubigen“ und „Rechtideologen“ mental und finanziell unterstützen, sind in nichts besser als die ausführenden Täter, die sie selbst in welcher Weise auch immer, unterstützt haben.

Da wo eindeutiger Rassismus ausgelebt wird, muss dies angezeigt und rechtsstaatlich verurteilt werden. Dies muss aber eben auch für beide Richtungen gelten. Es gibt Fremdenfeindlichkeit. Genauso gibt es aber auch Deutschenfeindlichkeit. Alles andere ist weder rechtsstaatlich noch gerecht. Der Gleichheitswahn des Sozialismus und Kommunismus ist es, der die Globalisten diese unselige Politik der devoten „nützlichen Idioten“ der Rassendurchmischung ausführen lässt.

Wie beim Euro macht die Linke immer den gleichen Fehler. Das Ziel wird vorweggenommen. Richtig ist aber, dass der Weg, ja der lange Weg der Ausräumung von Vorurteilen und Rassismusdenken gegangen werden muss, um ein friedliches Ziel des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur sicherzustellen. Der Weg, den die Linken gehen, fördern nur Rassenunruhen und Kulturdiskrepanzkämpfe. Es hat noch nie funktioniert, in diktatorischer Manier Multikulti einem Volk politisch aufzuzwingen. So entstanden und entstehen Kriege und Unruhen.