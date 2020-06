Polizei: Ausschreitungen nicht politisch motiviert

OB Kuhn: Auch Geltungssucht im Internet Randale-Grund

Geplünderte Geschäfte, zerstörte Polizeiautos, verletzte Polizisten – eine Spur der Verwüstung zieht sich durch die Innenstadt Stuttgarts. 500 Randalierer verwüsteten in der Nacht Dutzende Geschäfte, richtete Zehntausende Euro Schaden an.

WER WAR DAS? UND WARUM?

Auslöser der Randale war offenbar eine Drogenkontrolle am Eckensee, gelegen zwischen Staatsoper, Landtag und Neuem Schloss. Auf den Wiesen am See treffen sich vor allem an Wochenenden junge Leute und Partyvolk, um zu feiern und zu trinken.

Unfassbare Szene aus Stuttgart Angreifer tritt Polizist Polizisten hatten dort gegen Mitternacht einen Rauschgift-Deal bemerkt. Sie wollten den Täter, einen 17-jährigen Deutschen, kontrollieren. Umgehend solidarisierten sich Jugendliche mit den Verdächtigen, die aggressive Stimmung schaukelte sich auf. „Viele Feiernde aus dem Bereich der sich vornehmlich in den Abendstunden und Nächten unter anderem am Eckensee sammelnden Klientel solidarisierten sich in Zusammenhang mit einer Polizeikontrolle anlässlich eines Rauschgiftdelikts gegen die Beamten“, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Mob zog daraufhin weiter in die Innenstadt, teilte sich in kleine Gruppen auf. Viele Randalierer vermummten sich mit Sturmhauben, Schals und Schutzmasken. Dann brach die Welle der Gewalt los: blinde Zerstörungswut, gepaart mit Machtproben mit der Polizei und der Möglichkeit, unerkannt in Menge und Dunkelheit zu verschwinden. Hans-Jürgen Kirstein (54), Landeschef der Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg: „Es sieht danach aus, dass vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund vorn bei den Randalen mit dabei waren.“

Auf Videos, die im Netz kursieren, sieht man vermummte Gestalten, aber auch Dutzende junge Leute, die lachend und applaudierend die Randale filmen, einige noch mit Bierflaschen in der Hand. Ein Randalierer, der von Polizisten vertrieben wird, grölt ihnen entgegen: „Ich habe alles auf Video! Ihr Hurensöhne!“ „Abgestellte Streifenwagen wurden massiv beschädigt. Mit Stangen und Pfosten wurde auf die Fahrzeuge eingeschlagen, die Scheiben zertrümmert. Auch auf vorbeifahrende Streifen warfen Randalierer große Steine und andere Gegenstände, auch Pflastersteine, die zuvor aus dem Boden gerissen oder auch von Baustellen aufgenommen wurden“, so die Polizei.

„Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart (64). „Wer die Stuttgarter Innenstadt in ein Schlachtfeld verwandelt, darf weder auf Verständnis noch auf Milde hoffen.“ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72, Grüne) sprach von einem „brutalen Ausbruch von Gewalt. Diese Taten gegen Menschen und Sachen sind kriminelle Akte, die konsequent verfolgt und verurteilt gehören.“

Polizei: Ausschreitungen nicht politisch motiviert „Wir können aus der momentanen Sicht der Dinge eine linkspolitische oder überhaupt eine politische Motivation für diese Gewalttaten ausschließen“, sagte der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz. „Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigung bis hin zu Plünderungen.“ Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat neben Alkohol auch da Geltungsbewusstsein in sozialen Medien als Grund für die Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag genannt. Es könne nicht angehen, dass man aus welchen Gründen auch immer die Polizei angreife und Geschäfte plündere, sagte Kuhn bei einer Pressekonferenz am Sonntag. „Ein Grund wird Alkohol sein, ein anderer die Sucht, in sozialen Medien mit Filmchen zu kommen.“ Wenn er Facebook-Filmchen nach dem Muster „Fuck the police“ sehe, dann sei das etwas, das in Stuttgart nichts zu suchen habe, sagte Kuhn.

Er als Oberbürgermeister sowie die Stadt stünden voll hinter dem Einsatz der Polizei, betonte Kuhn. „Es geht nicht, dass man in dieser wunderschönen Stadt in der Nacht um halb zwei auf die Polizei losgeht und gewalttätig durch die Stadt marodiert.“ Die Polizei in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg verfolge stets eine liberale Linie, es solle keine Gewalt geben. Doch wenn eine rote Linie überschritten werde, greife die Polizei auch ein.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „



Kann es jetzt Entwarnung geben, falls es tatsächlich so sein sollte, dass diese „Randale“ keine politische Dimension hatte? Wohl kaum! Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn also jetzt ein Mensch in der Drogenszenerie oder bei anderer Gelegenheit polizeilich erkennungsdienstlich behandelt werden oder in sonstiger Weise überprüft werden soll, könnte dann ja überall und jederzeit eben solche „Randale“ aufkeimen. Falls dieser Vorfall von den Regierenden, der Polizei als unpolitisch heruntergestuft wird, nur um der linken Gesinnungsideologieträgerschaft einen Dienst zu erweisen, so erweisen sich diese Führungskräfte einen Bärendienst. Jedenfalls ist die Begrundung des Bürgermeisters wohl mehr als naiv, wenn er den Grund für diese Randale im Alkohol sieht oder diese Randale verursacht wird, um Filmchen-Aufnahmen in sozialen Medien veröffentlichen zu können.

Wenn die Polizei von der linken Journaille als Abfall bezeichnet wird und dieses Medium den Artikel nachträglich als Satire kennzeichnen muss, wenn eine linke Landesregierung ihre eigenen Polizeikräfte per Gesetz „entmannt“, wenn der Polizei flächendeckend durch die Linken und den Altparteien Rassismus vorgeworfen wird, dann ist dies das Signal für genau solche Randalierer, verstärkt auf den Plan zu treten, weil die Polizeikräfte ja in jedem Einschreiten, sei es auch nur zur Überprüfung der Personalien, was legitim sein sollte, für diese Art der „Randalierer“ einen Freibrief sehen. Solche beleidigenden Polizei-Müll-Artikel gehören ihrerseits auf den Müll und die entsprechende „Journalistin“ entlassen. Diese Dame hat mit randaliert, hat mit verletzt, hat mit Sachbeschädigung betrieben als geistige Brandstifterin. Diese Randale und alle, die noch folgen werden, ist der Fluch der bösen Tat, wenn Regierungen und Journalisten der Polizei den letzten Rest von Respekt gegenüber den jugendlichen und jungen Tätern regierungsamtlich und journalistisch nehmen und beerdigen.

Wie soll ein Polizeibeamter denn solchen Tätern gegenübertreten, wenn er schon bei jedem Ansprechen des Täters mit einem Bein im Knast steht und verfassungsschutzrechtlich oder disziplinarisch sich rechtfertigen muss? Die Täter wissen um die Schwierigkeit, die der Polizeibeamte bei seinem Einsatz mitbringt. Ein Wort, dass diese Überprüfung eine rassistische Handlung ist, genügt, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Machen wir uns nichts vor: Solche Schreibtischtäter sind die Brandbeschleuniger, die diese Art der Randale – egal, wo sie stattfinden – verschulden. Wer dem jetzt nicht mit Härte begegnet und mit voller Rückendeckung durch die Politik ist mitschuldig an den Zuständen, die in Kürze hier im Lande das Chaos, welches die Regierung seit Jahrzehnten durch falsche Migrationspolitik und dem Nichteinforderns und des daraufhin erfolgen Nichterbringens von Integrationsleistungen verursacht hat. Die Polizei wird dies ausbaden müssen. Das weiß die Polizei.

Sind die Streitigkeiten zwischen Familienclans, sind die no-go-areas und die Gegengesellschaften noch nicht genug, um das Leben der Polizeiarbeit politisch schwer zu gestalten. Die Politik hat jahrzehntelang versagt und versagt heute noch in größerem Ausmaß, nicht die Polizei. Die Polizei wird wissen, welche Regierung ihr volle Rückendeckung geben wird. Von den Altparteien wird die Polizei keine Rückendeckung mehr bekommen oder sie wird nur noch unzureichend gewährt. Wer ausrastet, nur weil die Polizei ihn überprüft und dann diese umfassende gesetzeswidrige Solidarität sämtlicher Linken und jugendlicher Ausländer auf diese Weise erfährt und dieser Aufruhr nur noch durch ein Großaufgebot der Polizei halbwegs befriedet werden kann, ist mitschuldig an diesen Zuständen, die dieses Land immer mehr ins Chaos stürzen werden.

Der letzte Satz des Bezugsartikel ist Hohn. Nicht einmal die Polizeiwagen oder die Geschäfte konnte die Polizei schützen. Die rote Linie war überschritten. Die Polizei verhielt sich jedoch offensichtlich wieder einmal deeskalierend. Vielleicht ist genau dies bei dieser Klientel der falsche Weg. Ausweisung wäre immer ein probates Mittel der Druckerzeugung. Druck (Randale) erzeugt eben Gegendruck (Ausweisung der Familie zumindest bei Plünderungen und Sachbeschädigungen). Filme über die Taten und die Täter sind genug vorhanden. Die Sachbeschädiger könnten ermittelt werden. Aber vielleicht wird durch dieses Ermittlungsverfahren diese Randale ja wieder neu provoziert und der Polizei wird wieder einmal Rassismus unterstellt. Bei den Grünen und Linken zumindest stießen sie auf mehr als offene Ohren, schlimmer noch, sie stoßen auf ein offenes Herz weil die Linken ein Feind der Polizei und ein Feind der inneren Sicherheit für die eigene Bevölkerung ist, es sei denn, die Polizei handelt gegen Rechts.

Bürgermeister Kuhns Parteifreunde sind mit verantwortlich für diese Zustände. Im Übrigen: Wenn ein Rechtsradikaler zugeschlagen hat, wird die Verantwortung ja gern einmal der AfD unterstellt. Wenn Linke wie die Antifa oder diese Klientel zuschlagen, plündern und Sachen beschädigen, sind also dementsprechend Linke und Grüne verantwortlich. Oder ist das jetzt wieder rassistisch?