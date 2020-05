Der Bundespräsident grüßt die Muslime zum Ende des Ramadans und dankt für deren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, warnt vor einer übereilten Rückkehr der Gläubigen in die Moscheen.

Frankfurt a.M. (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Muslimen für umsichtiges Verhalten zur Eindämmung der Corona-Pandemie gedankt. In einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Grußbotschaft zum Ende des Fastenmonats Ramadan schrieb Steinmeier, die Einschränkungen im religiösen Leben würden viele Muslime sicher als bedrückende Erfahrung erleben – „eine Erfahrung, die auch Christen und Juden teilen“. „Ihnen allen, die diese strengen Regeln eingehalten und dazu beigetragen haben, dass wir erste Erfolge im Kampf gegen das Virus erzielen konnten, gilt heute mein großer Dank!“, schrieb der Bundespräsident. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, warnte unterdessen mit Blick auf das bevorstehende Fest des Fastenbrechens vor einer übereilten Rückkehr der Gläubigen in die Moscheen. „Wer sich jetzt von der romantischen Idee leiten lässt, es sei alles wie immer, der irrt“, sagte Mazyek dem Evangelischen Pressedienst (epd). Normalität werde es in den Moscheegemeinden vorerst nicht geben. Aktuell werde diskutiert, wie die Hygiene- und Abstandsvorschriften gegen die Verbreitung des Coronavirus am besten mit der religiösen Praxis vereinbart werden können.

Steinmeier schrieb: „Gemeinsame Gebete, gemeinsames Essen nach Sonnenuntergang, das fröhliche Fest können dieses Jahr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden.“ Überschattet werde der diesjährige Ramadan aber nicht nur von der Corona-Pandemie, sondern auch von dem Anschlag von Hanau im Februar. „Unter den Opfern des von rassistischem Hass verblendeten Täters waren viele Muslime. Die Tat hat mich zutiefst erschüttert. Sie war ein Anschlag auf unser friedliches Zusammenleben und auf alle Werte, die wir in diesem Land teilen: die Achtung der Menschenwürde, die Toleranz und Vielfalt, die Freiheit des Glaubens“, unterstrich der Bundespräsident und fügte hinzu: „Ich versichere Ihnen, dass ich mich als Bundespräsident dafür einsetze, dass wir als Gesellschaft jeder Form von rassistischer Hetze entschieden entgegentreten.“ Zehn Menschen – neun Menschen mit Migrationshintergrund und die Mutter des Täters – waren bei dem Anschlag in Hanau ermordet worden. Der Täter wurde tot aufgefunden.

Mazyek sagte, der Ramadan sei in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie „völlig anders“ als sonst. „Natürlich sind sehr viele Muslime traurig, dass die spirituelle Gemeinschaftlichkeit nicht stattfinden kann, wie sie es gewohnt sind“, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Auf Feiern im größeren Familienkreis werde weitgehend verzichtet, wie auch auf größere Anlässe in den Moscheegemeinden. „Das ist traurig, das ist frustrierend und ein großer Einschnitt in die religiöse Praxis.“ Mazyek erklärte, einige Moscheen würden zwar wieder Nachtgebete und das Freitagsgebet abhalten und auch zum Ende des Ramadans, dem Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) ab Sonntag, seien einige kleinere Veranstaltungen geplant. Der Zentralrat empfehle aber, alle Gemeinschaftsgebete und Festgebete in der Moscheegemeinschaft bis Ende Mai auszusetzen. Das dreitägige Fest des Fastenbrechens ist neben dem Opferfest das wichtigste Fest im Islam. Die Familien besuchen sich untereinander, essen und trinken gemeinsam und beschenken die Kinder.

Außenminister Heiko Maas (SPD) nannte es „bedrückend, dass die von den Vereinten Nationen ausgerufene weltweite humanitäre Waffenruhe auch im Ramadan an so vielen Stellen dieser Welt nicht befolgt wurde“. „Mit größter Rücksichtslosigkeit versuchen einige, im Schatten der Corona-Krise militärische Fakten zu schaffen“, erklärte er am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung werde nicht nachlassen, sich weltweit für die Lösung von Konflikten und die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise einzusetzen.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Es ist schon erstaunlich, dass ein Bundespräsident, der das Land Deutschland nur mit gebrochenem Herzen lieben kann, sich bei Muslimen bedankt, weil sie letztlich Selbstverständliches getan haben. Aber eben nur der größte Teil der Muslime. Wir gehen davon aus, dass der BP insbesondere den besonders dem radikalen Islam verpflichteten Islamorganisationen gedankt hat. Warum hebt er die Einhaltung der religiösen Beschränkungen von Muslimen hervor. Hat er nicht damit gerechnet? Schließlich gibt es bei den Christen schon seit langem keinen Gottesdienst mehr. Christen können das aber wohl offensichtlich besser verkraften. Christen sind ja auch keine schützenswerte Spezies in der Welt, nicht wahr, Herr Steinmeier?

Christenverfolgung noch immer allerorten, insbesondere auch in Ländern des Islams. Judenverfolgung gibt es in diesen Ländern nicht, weil es dort in der Regel bis auf Ausnahmen keine jüdischen Einwohner mehr gibt. Wir haben keine expliziten Danksagung unseres werten Bundespräsidenten für die Christen oder Hindus, die Japaner oder für die anderen Volks- und Religionsgruppen in diesem Lande vernommen. Die Muslime scheinen eine Sonderstellung hier im Staate einzunehmen. Warum muss man ihnen ausdrücklich danken? Weil sie einer polit-religiösen Ideologie angehören, die sich durch den Koran zum Ziel gesetzt hat, die Welt zu erobern?

Es ist allen zu danken, die sich in diesen Coronazeiten an die Regeln gehalten haben. Aber dieser Dank von Politikern ist letztlich leer, denn die Einhaltung der Verhaltensmaßnahmen dienen ja in erster Linie einmal der eigenen Gesundheit, auch wenn die Maskenpflicht schon hätte abgeschafft gehört zumindest beim Einkaufen, wenn Abstandsregeln eingehalten werden. Dann wird wie immer durch den Bundespräsidenten der Eindruck hinterlassen, dass Deutsche fremdenfeindlich seien, wenn er insbesondere die Terrortat in Hanau erwähnen muss. Ja, diese Tat war mehr als grausam und schlimm, aber eben keine speziell fremdenfeindliche Tat, denn dieser Täter war ein Verschwörungstheoretiker, der auch halb Deutschland ausrotten wollte. Wie viele Menschen jedoch, die sich Muslime nennen, bringen jährlich wie viele Einheimische oder sich gegenseitig allein in diesem Lande und in Europa um oder verletzen andere Menschen vorsätzlich?

Nur einige Beispiele: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4603818 (Raub, gef. Körperverletzung durch „Ali“ https://www.hurriyet.de/news_polizeibekannter-schlaeger-tritt-kleinwuechsigen-zu-tode94271_143537150.html

http://www.pi-news.net/2020/05/16-jaehriger-somalier-beisst-frau-in-asylunterkunft-stuecke-aus-gesicht/ http://www.ehrenmord.de/doku/doku.php http://www.ehrenmord.de/doku/2019/doku_2019.php Davon natürlich und wie selbstverständlich kein Wort.

Ebenso waren es Muslime, die sich hier und da an die Abstandsregeln nicht hielten wie bei der Remmo-Beerdigung oder hier: https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/gebet-in-moschee-in-berlin-300-muslime-ignorieren-kontaktverbot-li.80504

Waren es nicht auch radikale Muslime, die sich völlig unberechtigt die Coronahilfen einsackten? https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/berliner-islamisten-betrug-bei-corona-hilfen-razzia-bei-salafisten-70495574.bild.html Waren es nicht auch hauptsächlich Muslime, die sich in den Asylbewerberheimen nicht nach den Regeln verhalten haben und Polizeigroßaufgebote erfolgen mussten? https://www.rtl.de/cms/suhl-asylbewerber-wehren-sich-gegen-corona-quarantaene-polizei-verlegt-17-randalierer-4506021.html

Der Bundespräsident, der wahrlich immer weniger Menschen hier im Lande vertritt, verschweigt genau diese Dinge. Er hätte besser auch diese Danksagung verschwiegen. Es ist, wenn überhaupt der gesamten Bevölkerung zu danken und insbesondere denjenigen zu danken, die in den Dienstleistungsbetrieben, Kaufhäusern, Krankenhäusern und den Seniorenheimen durchgehalten haben und noch immer durchhalten. Dieses ewige Anbiedern bei der Religion des Friedens, die eben keine solche ist, stößt immer mehr negativ auf und zeigt, dass die Integration der Muslime in diesen Staat von Jahr zu Jahr schlechter funktioniert. Gerade aus den Reihen der Religion des islamischen Eroberungsfriedens weigern sich die radikalen Gläubigen, sich hier voll zu integrieren und lassen sich vielfach vom Staat, also von allen Steuerzahlern, ob einheimisch oder ausländisch, unterhalten. Sollen solche Formen der Danksagung die Schlange ruhigstellen und einlullen?

Integrationsleistungen werden auch insbesondere von den Islamorganisationen bis heute verweigert und werden durch eine völlig inkonsequente und anbiedernde Haltung der Regierung hierbei noch unterstützt, weil diese Regierung ihr eigenes Land hasst und keine Integrationsleistungen nicht nur nicht von Muslimen fordert. Worum geht es beim Opferfest im Islam? Hier beginnt schon die große Lüge. Während im Judentum GOTT Isaak verschont, weil er Abraham auf die Probe stellen wollte, wie weit seine Gottesergebenheit geht, vereinnahmt der Islam Ismael für sich, um den Alleinstellungsanspruch mit politischer Ausrichtung ihrer Religion in Sachen Eroberung zu wahren. Dass zu diesem Fest Schlachttiere nach Abrahams Art – nämlich durch Schächten – ihr Leben lassen müssen, sollte jedem bekannt sein. Während Abraham keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung standen, stünden heute andere Vorgehensweisen zur Verfügung, die den Tieren etwas mehr Würde lassen würde.

Wenn wir also dem Islam zum Opferfest gratulieren, gratulieren wir einer geschichtlichen Lüge und akzeptiert damit die Richtigkeit der Sichtweise der islamisch falschen Lehre. Aber für Menschen, die kein Rückgrat haben, ist das wohl eh egal. Das AT wurde nicht von Muslimen geschrieben, denn die gab es noch lange nicht, erst ca. 600 Jahre nach CHRISTUS. In der Bibel ist die jüdisch-christliche Heilsgeschichte auf Isaak aufgebaut. Ismael verliert sich in der Bibel, die wesentlich älter ist als der Koran, in Raum und Zeit.

Wer Genaueres wissen möchte, dem sei die Abhandlung des Herrn Eberhard Troeger empfohlen: https://bibelbund.de/2015/01/ismael-und-isaak-nach-bibel-und-koran/