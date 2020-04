„Ich wünsche Ihnen eine friedvolle, gesegnete und gesunde Zeit“!

Für Musliminnen und Muslime beginnt am 23. April der Fastenmonat Ramadan. Kanzlerin Merkel wünscht ihnen, dass sie auch in der Ausnahmesituation der Coronavirus-Pandemie „Wege finden, wie Sie Ihren Glauben und ihre Verbundenheit leben können“. Die Fastenzeit endet dieses Jahr am 23. Mai.

Liebe Musliminnen und Muslime, zu Beginn des Fastenmonats Ramadan grüße ich Sie herzlich. Der Ramadan ist eine Zeit des Innehaltens, der Besinnung und der Hinwendung zu anderen Menschen, besonders zu Bedürftigen, eine Zeit des Zusammenkommens für Sie als Musliminnen und Muslime. Zugleich steht das abendliche Fastenbrechen auch immer für die Begegnung mit Menschen anderer Religionen, ein wichtiges Zeichen, das unseren Zusammenhalt und unsere Zusammengehörigkeit als Gesellschaft in besonderer Weise zum Ausdruck bringt. In diesem Jahr jedoch ist all das nicht möglich. Denn die Coronavirus-Pandemie zwingt uns, auf Traditionen, Feste und Zusammenkünfte, auf die gewohnten Formen der gemeinschaftlichen Religionsausübung zu verzichten. Ihnen wünsche ich, dass Sie auch in dieser Ausnahmesituation Wege finden, wie sie Ihren Glauben und ihre Verbundenheit leben können. Die Musliminnen und Muslime sehen hierzulande wie überall auf der Welt nun einem Ramadan unter außergewöhnlichen Umständen entgegen. Gerade deshalb wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine friedvolle, gesegnete und gesunde Zeit.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „



Ja, es mag eine nette Geste der Kanzlerin sein wie jedes Jahr. Ob diese Frau den Christen in diesem Land auch ein gesegnetes Osterfest gewünscht hat und diesen Wunsch mit so netten ausgewogenen Worten begleitet hat?



Immerhin hat sie auf die Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen und auf die „gewohnten Formen der gemeinschaftlichen Religionsausübung zu verzichten“. Das soll positiv anerkannt werden. Die Kanzlerin ist sich da nicht einig mit dem von ihr in das Amt gehievten Bodo Ramelow, der jetzt rechtzeitig zum Ramadan Gottesdienste und Versammlungen erlaubt hat in Thüringen, während überall ab Montag die Maskenpflicht beim EInkauf und bei Benutzung der Fahrzeuge der öffentlichen Verkehrsbetriebe eingeführt wird, dürfen in Thürigen unter Ramelow Gottesdienste und Versammlungen starten.



Dieser Widerspruch sollte jedem noch so seligen Merkeljünger zu denken geben.



Wenn wir gute Wünsche an Mulsime wegen des Ramadan ausrichten, was wünschen wir da eigentlich?



Laut Wikipedia:





Der Ramadan (arabisch رمضان , DMG ramaḍān ‚der heiße Monat‘) ist der Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen Mondkalenders. In ihm wurde nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt.

Ende des Artikelausschnitts.



Die Herabsendung des buchstabengesetzlichen Korans ist im Grunde vergleichbar mit dem Weihnachtsfest, an dem der GOTTESSOHN JESUS durch die Jungfrau Maria, gezeugt durch den HEILIGEN GEIST im VATER als lebendiges Wort GOTTES geboren wurde. Während JESUS die Menschenwürde auch gegen Ungläubige achtete und niemanden ermordete und auch keine Hassaufrufe und Tötungsregeln erließ, sondern selbst am Kreuz, angestiftet durch die Schriftgelehrten und Hohenpriester, qualvoll den Tod erlitt, ergötzte sich der Prophet Mohammed, der sich peinlich genau an die Anweisungen Allahs, also des Korans, der als das wortwörtlich zu verstehende Wort Gottes im Islam gilt, an dessen Hasstiraden gegen Ungläubige Legion sind, hielt und dabei die Tötungs- und Frauenverachtungsregeln einhielt und führte sie korangemäß mit dem Schwerte auch selbst aus.



Wenn Christen und Juden Muslimen also gute Wünsche zum Ramadan, nämlich zur Herabsendung des Korans übermitteln, scheinen die meisten nicht zu wissen, was sie da wünschen, nämlich im Grunde, geht es nach dem Koran, die Legitimierung des Hasses Ahllahs und der von ihm geführten Muslimen gegen Nichtmuslime in all ihren negativen Formen.



Wenn wir den Muslimen zum Ramadan gratulieren, gratulieren wir ihnen letztlich zu allen Verbrechen, die Mohammed und alle Terror- und Radikalislamisten an unseren Glaubensgeschwistern, an allen Nichtmuslimen und gegen Frauen bis in die Gegenwart begangen haben. Wenn Muslime den Christen zum Weihnachtsfest gratulieren, dann gratulieren sie ihnen zur Geburt des lebendigen Wortes GOTTES, der nur Gutes für die Menschen im Sinn hat und niemanden in der Hölle sehen will, es sei denn, jemand würde den dringenden Wunsch verspüren, in die Ewigkeit der Hölle einfahren zu dürfen. Freier Wille!



Allah geht da einen anderen Weg. Er hat schon Engel und Menschen für die Hölle von vornherein geschaffen. Da bleibt dann für diese Geschöpfe kein Spielraum mehr. Er scheint über sadistische Charaktereigenschaften zu verfügen. Und das Paradies mit seinen 72 Jugenfrauen ist nur für diejenigen sicher, die im Kampf gegen Ungläubige fallen oder überleben und dann eines natürlichen Todes sterben. Das ist dann auch der Grund für terroristische Anschläge im Namen Allahs.



Dass Politiker und Politikerinnen wie Merkel und Co. hier keine Hemmungen haben, ist insbesondere der Naivität und schon fast ignoranter Dummheit zu verdanken, die diesem unseligen Buch entgegengebracht wird. Das gleiche gilt übriges auch für Kirchenführerinnen und Kirchenführer. Wenn Sie auch noch den Glauben der Muslime in diesem Gruß hervorheben, kann dies an Ignoranz kaum überboten werden angesichts der soeben geschilderten Tatsachen.



Der Autor dieses Kommentars ist unter diesen Gesichtspunkten nicht willens, irgendeinem Muslim für diese Art von religiösen Festen zu gratulieren. Dieser Gruß käme einer legitimierten Selbstvernichtung gleich. Wer allgemein gute Feiertage wünscht, ohne den Ramadan zu erwähnen, kann nichts falsch machen. Und für die Muslime beten, dass sie zu JESUS CHRISTUS finden, sollte „tägliches Gebetsbrot“ sein.