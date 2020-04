Eine hohe Übersterblichkeit (= erhöhte Sterblichkeit gegenüber dem Durchschnitt) konnte in der Schweiz zuletzt in den Jahren 2015 und 2017 festgestellt werden. 2015 deckte sich die Periode mit dem Höhepunkt der Grippewelle. Damals ereigneten sich zwischen dem 6. Januar und dem 8. Februar 2200 Todesfälle oder 17 Prozent mehr, als aufgrund der Zahlen der Vorjahre zu erwarten gewesen wäre. Die Übersterblichkeit betraf fast ausschliesslich über 65-Jährige. Gemäss dem BFS galt denn auch ein Zusammenhang mit der Grippe als gesichert, obschon bei den Todesfällen nur selten Grippe direkt als Todesursache angegeben wird. Insgesamt starben 2015 schätzungsweise rund 2500 Menschen an der Grippe. In besagtem Jahr ging sogar die Lebenserwartung vorübergehend und geringfügig zurück. Eine Übersterblichkeit, die durch eine besonders heftige Grippeepidemie bedingt war, wurde auch ab Ende 2016 während insgesamt sieben Wochen beobachtet.