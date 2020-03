Erstmeldung vom 7. März: Am 3. März geht in den sozialen Netzwerken das Gerücht herum, dass in der Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Patrick-Henry-Village (PHV) das Coronavirus ausgebrochen sei. Eine Pressesprecherin des Regierungspräsidiums versichert auf Nachfrage, dass dies nicht stimme und das bislang kein Bewohner erkrankt sei. Doch um auch in Zukunft einen Ausbruch des Coronavirus in der Flüchtlingsunterkunft in Heidelberg zu verhindern, haben nun das Innen- und das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg eine Maßnahme getroffen.