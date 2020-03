Strategiekonferenz der Linkspartei in Kassel: Eine Rednerin erklärt: „Energiewende ist auch nötig nach ner Revolution. Und auch wenn wir det ein Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so!“ Nach dem Redebeitrag war das dem Parteichef Bernd Riexinger offenbar etwas peinlich, weil er korrigierte: „Ich wollt noch sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein.“ Darauf Beifall und Heiterkeit im Publikum.

Man stelle sich auch nur im Entferntesten vor, die AfD hätte solch eine Aussage getätigt. Der Blätterwald, die Medien in öffentlich-rechtlicher Hand würden sich überschlagen. Wenn aber die Linke hier solche Abartigkeiten ablässt, wird das alles nicht an die große Glocke gehängt.

Mit den Nachfolgern der Mauermörderpartei hat die Kath. Kirche offensichtlich keine Schwierigkeiten, auch nicht mit der SPD, den Grünen und anderen, die in der Abtreibungs- und Euthanasiefrage bis zum Äußersten gehen wollen und das menschliche Leben wohl eher nach Nützlichkeit einstufen. Das alles macht der Kath. Kirche offenbar nichts aus. Dieses Statement ist in diesem Zusammenhang mehr als kläglich, ja, es ist kontraproduktiv und verrät im Grunde genau die Menschen – ja, auch die katholischen Menschen – die in der DDR gegen das Unrechtsregime Widerstand geleistet haben.