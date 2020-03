Gezielte Prügeleien im Kölner Karneval

Neues Gewaltphänomen: bewusste Provokation

Mehrere Großeinsätze der Polizei in Köln

Massenschlägerei am Zülpicher Platz

Meist sind die Schläger nicht verkleidet, sie haben auch kein Interesse am Feiern. Sie halten gezielt Ausschau nach Karnevalisten, die viel Alkohol getrunken haben. Sie provozieren ihre Opfer und prügeln dann drauf los. Besonders betroffen ist das Kölner Studentenviertel. Dort musste die Polizei auch in dieser Nacht (24.02./25.02.2020) wieder einschreiten.

Wiederholte Unruhen Genauso, wie an den Tagen zuvor. Am Karnevalssamstag (22.02.2020) etwa ging sie mit einem Großaufgebot gegen aggressive Jugendliche vor. Diese lieferten sich am beliebten Karnevalstreffpunkt Zülpicher Platz Schlägereien, mehrere Menschen wurden verletzt. Laut Polizei sei die Stimmung aufgeheizt gewesen, die rund 350 Jugendlichen seien alkoholisiert und meist zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen. Sogar als die Polizei den Platz räumte, kam es immer wieder zu Schlägereien.

Schon am Freitagabend (21.02.2020) gab es am Zülpicher Platz Randale, 500 Jugendliche sollen involviert gewesen sein. Ein Unbekannter warf eine Glasflasche und verfehlte nur knapp den Kopf einer Polizistin, ein 16-jähriger trat auf einen Polizeihund ein.

Neues Phänomen Die Polizei sieht das Phänomen der gezielten Prügeleien mittlerweile relativ häufig. Bei den jugendlichen Provokateuren handelt es sich in der Regel um Kleingruppen, die keinen Alkohol trinken und auch nicht mitfeiern wollen. Sie mischen sich aber gezielt unter die zum Teil alkoholisierten Feiernden, um Prügeleien anzuzetteln.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „



Was soll man dazu sagen. Die Infos sind dünn. Kaum eine Zeitung berichtet über diese Vorfälle. Also hilft hier nur noch spekulieren. Die ersten drei Sätze sind entlarvend. Kein Interesse am Feiern = Ablehnung des Karnevals mit überzogenem Alkoholgenuss. Sie prügeln drauf los. Wir nehmen an bis zum Beweis des Gegenteils, dass es sich um350 bsi 500 Jugendliche aus dem islamischen Kulturkreis handelt. Denen scheint die Lebensart der Kölner Karnevalisten nicht zu passen.

Provokateure in der Regel um Kleingruppen. Nun diese Einschätzung muss im Karneval in Köln wohl revidiert werden. 350 -500 Provokateure kann niemand mehr mit „Kleingruppen“ beschreiben. Da im Islam Alkohol verboten ist, kann es sich nur um Muslime handeln, die den Karnevalisten ihren Lebensstil aufzwingen wollen und so demonstrieren, dass sie Siegeszeichen und Okkupationszeichen setzen wollen. Aber die Regierenden seit 40 Jahren wollen ja genau dies.

Diese Situation wird sich von Jahr zu Jahr verschärfen oder aber die Deutschen knicken wieder ein und treten geschlossen zum Islam über und lassen Karneval Karneval sein. Wer die Büttenreden verfolgt hat, soweit sie politische Inhalte hatten, konnte die gleiche Hetze gegen die AfD hören wie diese die Altkartellparteien und die regierungstreuen Schoßhundmedien sie vorgaben. CDU = Karneval = Linksaußen mittlerweile.

Soll so ein gedeihliches Miteinander aussehen? Warum werden hier keine Exempel statuiert und der Familie der Täter mit Ausweisung gedroht? Warum werden solche Vorfälle letztlich mehr oder weniger verschwiegen? Es wird sich ohnehin rächen, weil politisch zu lange weggesehen worden ist. Die Macht des Faktischen wird immer umfangreicher und größer. Und weil die Regierung mit Hilfer großer Teile der Wählerschaft noch immer in linken Luxuswolkenkuckucksheim Politik machen darf, müssen solche Alarmzeichen medial klein gehalten werden. Denn anderenfalls müsste ja das große Umdenken stattfinden und das ist ja rassistisch und ganz doll nationalsozialistisch.



Silvester 2015, Karneval 2020. Wie lange soll das noch in dieser Weise geduldet werden? Müssen erst Tote anlässlich dieser religionsrassistischen Schlägereien provoziert und produziert werden?



Der Coronavirus greift um sich. Der radikal-islamische Virus allerdings auch. Beide können tödlich enden. Beides kann man mit todbringenden Viren in Verbindung bringen. Der Unterschied ist folgender: Coronavirus kann bei Jedermann zuschlagen. Radikalislamische Virus schlägt nur gzielt und selektiv zu, ebenso wie Linksradikal- und Rechtsradikalterrorviren.

Die Medien sollten sich endlich diesen Problemen, die jedes Land mit ausuferndem radikalislamischen Zeitgeist bekommt, stellen. Offensichtlich ist es zu spät. Da wird dann politisch abgelenkt mit Pseudoproblemen wie Klimawandel. Und mit Sozialzahlungen wird dann relative Ruhe erkauft.