Der herbeigerufene Krankenwagen trifft in der Hauptstraße ein. Eine Sanitäterin will den Zustand des Verletzten erkunden. „Als wir angekommen sind, war die Stimmung schon sehr aufgeheizt“, berichtet sie im Zeugenstand. Den Blutdruck habe sie messen wollen. Dazu die Zeugin: „Ich bin bin wieder angeschrien worden, was ich da mache.“ Danach eskaliert die Situation. Der Angeklagte soll in Richtung der Sanitäterin gerufen haben: „Meinem Bruder geht es schlecht. Wenn Du nichts machst, bringe ich Dich um!“ So oder so ähnlich soll der Angeklagte seine Drohung formuliert haben. Die Zeugin: „In diesem Moment hatte ich Angst.“ Deshalb hat sie die Polizei gerufen – und deshalb findet dieses Verfahren erst statt.