Wie Merkels Berater Nooke die Situation lösen will!

Die neuen Zahlen zur Flüchtlingskrise sind alarmierend. Der Chef der Bundespolizei spricht inzwischen sogar von einer „ernstzunehmenden grenzpolizeilichen Situation“. Günther Nooke, der seit Jahren für Bundeskanzlerin Angela Merkel die Flüchtlingslage analysiert, glaubt den Kern des Problems erkannt zu haben: Geborgene Flüchtlinge sollen nach Afrika zurückgebracht werden. Wenn Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz heute zum Mittagessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentrifft, steht ein Thema obenan, das er zu seinem gemacht hat. Es ist nicht die Klima-, sondern die Flüchtlingskrise.

Die Fakten sind alarmierend: Pro Tag kommen laut Bundespolizei im Schnitt weiterhin 450 Flüchtlinge nach Deutschland, vor allem aus Syrien, Irak, Afghanistan und den Ländern Zentral- und Westafrikas.

Im Polizeipodcast „Funkdisziplin“ sagt der Chef der Bundespolizei, Dieter Romann: „Die Migrationszahlen, die Asylzahlen, die Zahlen der unerlaubten Einreisen in die EU zeigen deutlich auf, dass wir keinen sicheren Schengen-Außengrenzschutz haben. Wir haben eine ernst zu nehmende grenzpolizeiliche Situation.“

Die Balkanroute, die 2016 von Österreich und den Balkanstaaten geschlossen wurde, steht teilweise wieder offen. Der Grenzschutz berichtet, dass die Landesgrenzen zwischen der Türkei und Bulgarien als „neue Lieblingsroute“ gelten.

Die Zustände in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln begründen mittlerweile eine humanitäre Notlage. 40.000 Flüchtlinge sitzen auf den Ägäis-Inseln fest, darunter 4000 Kinder. Alle, auch die griechische Regierung, warten auf einen EU-Verteilungsschlüssel.

Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union warnt in einer Depesche vom 16. Januar, die im aktuellen „Spiegel“ zitiert wird, vor einer möglichen humanitären Krise in Libyen und einem weiteren deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen: Die Lage in Libyen destabilisiere sich zunehmend.

„Libyen wird für Jahrzehnte zum Brückenkopf der Migration aus Afrika“ Über die prekäre Lage im wichtigsten Mittelmeer-Anrainerland, von wo die Mehrzahl der afrikanischen Migranten Kurs auf Europa nimmt, spreche ich im Morning Briefing Podcast mit dem Nordafrika-Korrespondenten Mirco Keilberth, der in Tunis lebt und Tripolis regelmäßig besucht. Er sagt: Libyen wird die nächsten Jahrzehnte der Brückenkopf für Migration aus Subsahara-Afrika und den Sahel-Staaten sein.“

Nooke: „Es geht um 100 und mehr Millionen Menschen“ Was also muss die Politik leisten? Wenn Angela Merkel eine Antwort auf diese Frage sucht, wendet sie sich an den persönlichen Afrika-Beauftragten der Bundeskanzlerin, ihren langjährigen Weggefährten Günter Nooke. Beide sind Physiker, beide gehörten in der Wendezeit zum Demokratischen Aufbruch. Seit zehn Jahren recherchiert, sondiert und analysiert er für Merkel die Lage in Afrika. Im Morning Briefing Podcast sagt Günter Nooke: „Mein Bild von Afrika und Europa ist das von Weggefährten. Das heißt, man ist schicksalhaft miteinander verbunden. Man gewinnt und verliert gemeinsam, man überlebt vielleicht sogar nur gemeinsam. Diese große Herausforderung ist noch nicht allen ganz bewusst.“

Das Überleben Europas, wie wir es hier gewohnt seien, hänge mehr davon ab, wie die Entwicklung in Afrika verläuft als vom Klimawandel. „Das, wovon ich spreche, sind die vielen jungen Menschen, die eine Perspektive für sich und ihre Familien brauchen. Es geht nicht um Hunderttausende oder eine Million Menschen. In den nächsten 20, 30 Jahren geht es vielleicht um 100 und mehr Millionen Menschen. Das zwingt uns dazu, die Afrikapolitik in einer anderen Dimension zu sehen. Wir müssen diese schicksalhafte Verbindung zwischen Europa und Afrika erkennen.“

Merkel-Berater: „Das Problem ist doch, dass alle nach Europa gebracht werden“ Nooke empfiehlt eine Seenotrettung der Flüchtlinge, aber: Er rät dringend ab, die geborgenen Menschen nach Europa zu bringen: „Das Problem der Seenotrettung im Mittelmeer ist doch, dass alle nach Europa gebracht werden. Warum werden die nicht nach Afrika zurückgebracht? Dann würde das doch sofort anders laufen.“ Man kann nur hoffen, dass die Kanzlerin und die, die ihr nachfolgen wollen, den Worten von Günter Nooke jene Bedeutung schenken, die ihnen gebührt. Der Mann versteht sich auf Umbrüche. Er ist der Sturmvogel, der von drohendem Unheil kündet.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „

Allein das Bild, welches Herr Nooke so plastisch vor Augen führen will, ist leider nur unzureichend und teilweise falsch. Alle Menschen, die zeitgleich auf diesem Planeten leben, sind zunächst einmal „Weggefährten“, auch die in China. Warum bitte, sollen die Menschen in Afrika besondere Weggefährten sein? Etwa, weil afrikanische Staaten, obwohl der Kontinent vor Bodenschätzen platzt, es vor lauter Korruption und Unfähigkeit nicht gebacken bekommen, etwa, weil der Islam dort überwiegend die bevölkerungsexplosiven Regeln bestimmt, etwa, weil die Afrikaner offenbar eine völlig andere Wahrnehumung ihrer Umwelt und ihrer sonstigen Probleme haben?

Oder sollen wir deshalb besondere „Weggefährten“ sein, weil der Westen sich z. B. in Libyen und im Nahen Osten wie im Irak und in Syrien aufgeführt hat, nämlich wie der Elefant im Porzellanladen, allerdings wie ein bösartiger Elefant, der Gaddafi, der Hussein eliminiert hat und Assad ebenfalls eliminieren hätte wollen, wäre da nicht Russland und der Iran gewesen? Es wird Zeit, zu klären, wo die echten Weggefährten sind, jedenfalls keine kulturfremden Menschen, die noch nach vorbiblischen Lebens-, Religions und Kulturregeln leben und zu einem großen Teil als Analphabeten ins Land kommen.

Selbstverständlich kann keinem Armutsflüchtling die Flucht nach Europa übel genommen werden, bis auf den Typen, die den Islam hier 1 zu 1 implantieren wollen – und das wollen alle islamischen Vertretungen – und uns damit ihre archaische Lebensweise aufoktroyieren wollen und bis auf die Typen, die hier gewaltkriiminell werden. Deutschland bekommt es weder hin, kriminelle Familienclans auszuweisen, den radikalen Islam unter Kontrolle zu halten, noch die Flüchtlingskrise souverän zu meistern.

Alle politischen Statements der Altparteien können getrost dem Papierkorb anvertraut werden. Wer 450 Menschen täglich einlässt, kann entweder nicht mehr bei Sinnen sein oder aber er vollzieht einen übergeordneten Plan, der dieses Land und diesen Kontinent der bewussten Zerstörung preisgeben will. So naiv kann niemand sein. Die egoistischen Schlafmichel wachen erst auf, wenn die Brot-und-Spiele-Politik nicht mehr greifen kann, weil die Sozialsysteme dann vollends geplündert sind. Dann wird sich ein ungleicher Überlebenskampf entwickeln, in dem sich senile und junge, verwöhnte, ungläubige FFF-Deutsche und junge, aktive „rechtgläubige“ Muslime gegenüberstehen. Wer da dank Merkels Politik die Oberhand gewinnen wird, dürfte wohl mehr als klar sein.

Herr Nooke spricht nur Klartext bezüglich der Seenotrettung im Mittelmeer. Über diese Route kommen jedoch letztlich die wenigsten, während über die Landrouten immer mehr Muslime kommen. Die Zahlen hat der Autor Steingart ja genannt. 450 junge vorwiegend muslimische Männer, die allein nur in Deutschland täglich ankommen, obwohl dieses Land kurz vor wirtschaftspolitischehn Wendungen steht, wo Fachkräfte in der Automobilindustrie in die Arbeitslosigkeit entlassen werden und die echten Fachkräfte zu Tausenden oder Zehntausenden das Land verlassen, weil diese Menschen sehen, was auf uns zukommt. Aber auch über die Flughäfen per Auto und zu Fuß reisen hier Menschen ein, denen zwei Möglichkeiten eröffnet wurden: a) die Asylschiene und b) wenn diese nicht klappt, die Erwerbsschiene. Bis dann die Duldungsvoraussetzungen erreicht sind, ist es nur eine Frage der Zeit.

Der Fehler der Schlafmichel ist es, ihren beruflichen Lebensunterhaltsvorteil, der zurzeit noch ein Vorteil ist, in der Asylindustrie, zu suchen und auch zu finden. Allerdings werden Sozialleistungen, von denen auch Schlepperkirchen, Psychologen, Sozialarbeiter und Behörden noch profitieren, auf Dauer bei einem „‚Weiter so“ in Abgründe stürzen. weil sie nicht mehr zu halten sind. Ferner hat die EU für diesen Kontinent den Klimanotstand ausgerufen. Wie ernst dies gemeint ist, sehen wir an den täglichen Einwanderungszahlen. Würde die EU dies nämlich ernst meinen, würde sie Mittel und Wege finden, die EU-Außengrenzen wie eine Festung zu sichern. Das aber ist nicht gewollt, denn der Globale Migrationspakt beinhaltet die Ideologie, die nötig ist, diese zu einer alternatvlosen Ersatzreligion des Globalismus aufzubauen und die Menschen hier fallen wie die Lemminge, die diesen Heilbotschaften zuhören und sich auf diese einlassen, darauf herein.

In dieser gefährlichen Lage hat die Kanzlerin nichts besseres zu tun, als Mindestniedrigpreise für Lebensmittel zu fordern und die Vertreter der Handelketten auch noch dazu anzuweisen, dass die Armut in Deutschland doch bitte noch etwas schneller gefördert wird. Es gehen noch nicht genug alte Menschen zur Tafel und es sammeln wohl auch noch nicht genug Menschen Flaschen. Die neuen Menschen werden allerdings auch bald zu den Armen gehören, wenn die erste Euphorie einmal abgeklungen ist, und festgestellt wird, dass Deutschland eben nicht das halten kann, was Merkel einladend versprochen hat.

Diese dazu noch mehr als zynische Aktivität der Kanzlerin jenseits realer Problematik ist nur noch zum Fürchten. Das schlimmste an der Sache ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Frau nebst Partei noch wählen und unterstützen. Das kann nur noch mit kollektiver tiefsitzender Agnonie erklärt werden. In der Umgangssprache wird das Wort „Agonie“ auch im Sinne von „Leid“ bzw. „qualvoller, auswegloser Zustand“ gebraucht. Echte Weggefährten befinden sich auf einem Kontinent, z. B. Russland. Da dürfen und müssen wir von Weggefährten sprechen, weil wir mit diesem Lande religiös und kulturell wesentlich enger verbunden sein sollten als mit irgendeinem afrikanischem Land.

Während wir Russland die kalte Schulter zeigen, wenden wir uns in selbstmörderischer Absicht dem Islam und seinen dunklen Schatten zu, um möglichst schnell dem kulturellen Suizid verfallen zu können. Westeuropas Kultur und deren Menschen befinden sich mittlerweile im Totentanzmodus, der auf einem untergehenden Narrenschiff unter Begleitung der mainstreammedialen und politischen Kapelle ihren Takt findet. Totentanzpartner lassen sich zurzeit – offensichtlich allesamt in geistiger Agonie befindlich – zuhauf finden.

So geniale Musikstücke wie die von Camille Saint-Saens wird es dann aber kaum noch zu hören geben, denn der Islam hat dann hier das Sagen. Wir dürfen alle Schlafschafe daran erinnern, was bevorsteht, wenn der Islam konkret hier das Sagen hat: https://philosophia-perennis.com/2017/07/06/was-uns-in-den-kommenden-jahren-ganz-konkret-bevorsteht/

Alle sprechen von Islamisierung. Keine täglichen Nachrichten, bei denen nicht spätestens an zweiter Stelle der Islam auftaucht. Sie denken, das wäre der Höhepunkt? Weit gefehlt. Hier lesen Sie, was alles noch ganz konkret ansteht: Von Ihrem Hund über Ihre Weinvorräte bis zu Ihrem schwulen Nachbarn! Ein Gastbeitrag von Barbara Köster Ein Wort an Sie, sehr geehrte Leser und Leserinnen, für den Fall, dass Sie im Islam kein Problem für sich sehen. Ich möchte versuchen, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich ergeben und was Sie fördern, wenn Sie diejenigen unterstützen, die Islamisierung akzeptieren oder sogar absichtlich herbeiführen. Sie müssen entscheiden, ob Sie so leben wollen.

An alle Haus- und Wohnungseigentümer und Mieter: Sie besitzen die Immobilie unrechtmäßig. Rechtmäßig gehört sie den Muslimen. Dies gilt auch für die bewegliche Habe, die Sie bisher als Ihr Eigentum betrachteten. Für die praktische Übertragung Ihres vermeintlichen Eigentums an die wahren Inhaber ist lediglich die Zeit noch nicht reif.

An alle weiblichen Singles: Sie sollten so schnell wie möglich heiraten, oder Sie werden zu Eltern, Onkeln oder Geschwistern ziehen müssen. Eine alleinlebende Frau ist eine Prostituierte. Vermieter sind angehalten, solchen Frauen keine Wohnung zu überlassen. Wohngemeinschaften von Frauen und Männern, die nicht miteinander verwandt sind, sind in der islamischen Kultur ebenfalls nicht möglich. Auch hier gilt die Unzuchtsvermutung.

An alle männlichen Singles: Sie werden gleichfalls so schnell wie möglich heiraten. Unverheiratete Männer sind in der islamischen Gesellschaft nicht gern gesehen. Die Ehe ist quasi religiöse Pflicht. An alle Homosexuellen: Sie müssten Bescheid wissen. Für Sie gilt die Todesstrafe.

An alle Eheleute: Eheschließung nach islamischem Recht gibt es nur zwischen Mann und Frau, wobei ein Mann bis zu vier Frauen haben darf. Die islamische Ehe ist ein Nießbrauchvertrag. Der Mann erwirbt das Recht auf Nutzung der Geschlechtsorgane seiner Frau(en). Den Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe gibt es deshalb selbstredend nicht. Für die Ehemänner gilt das Beispiel des Propheten Mohammed; sie sind in der Verbindung mit ihrer Frau der Prophet. Hier geht es um Befehlsgewalt. Für Ehefrauen ist nicht das Beispiel Mohammeds maßgeblich, sondern das von dessen Frauen. Hier geht es um Gehorsam. Die Mann-Frau-Beziehung ist eine der Über- und Unterordnung. Familienbindung hat Vorrang vor der Ehebindung. Mit Familie ist im Islam nicht die isolierte Kleinfamilie gemeint, die als westliche Dekadenzerscheinung gilt, sondern die erweiterte Großfamilie. Während die Familie als soziale Einheit im Islam unantastbar ist, ist die Paarbeziehung immer anfällig durch die Leichtigkeit, mit der Männer die Scheidung durchsetzen können, durch maskierte Prostitution wie die Zeitehe und durch die Erlaubnis des Konkubinats.

An alle Väter: Die Kindheit genießt in der islamischen Kultur keine Wertschätzung. Kinder haben keine Rechte, sie gehören zur Habe. Wenn Sie sich für Ihr Kind verantwortlich fühlen, Ihr eigenes Wohl zu seinen Gunsten zurückstellen, womöglich gar regelmäßig zusammen mit ihm Spiele machen, sind Sie genauso wenig ernst zu nehmen wie das Kind. Respekt gebührt einseitig nur Ihnen, dem Vater, und Sie müssen ihn sich verschaffen. Sie können nach Gutdünken über das Kind verfügen, es muss Ihnen blind gehorchen, so wie es Gott blind gehorchen muss. Kinder müssen allen Älteren und Stärkeren gehorchen. Auch ein erwachsener Mann bleibt immer Sohn seines Vaters und kann sich eigenständige Autorität nur durch die Herrschaft über Frauen und Kinder erwerben.

An alle Mütter: Kindererziehung ist eine Aufgabe der Familie und somit Ihre als Frau und Mutter. Sie haben aber trotzdem nur ein eingeschränktes Recht auf Ihre Kinder. Im Falle einer Scheidung kann Ihr Ex-Ehemann einen Sohn bis zum Alter von sieben Jahren, eine Tochter bis zur Pubertät in Ihrer Obhut lassen, danach kommen sie zu ihm. Der gesetzliche Vertreter ist immer nur der Vater. Organisationen zur Entlastung der Familien, wie Horte und Kindergärten, sind nicht notwendig. Sie sind sogar schädlich, denn sie zerstören das familiäre Beziehungsnetz. Familie ist eine Norm, die erfüllt werden muss und nicht nur ein Begriff, der verwandtschaftliche Zugehörigkeiten beschreibt.

An alle mit pflegebedürftigen Angehörigen: Die Versorgung fällt ebenfalls der Familie zu. Ein islamisches Gemeinwesen sieht sich grundsätzlich nicht verpflichtet, der Familie Aufgaben abzunehmen. Vorstellbar wäre, das Vermögen der Wohlfahrtsverbände, die bisher Alten- und Pflegeheime betreiben, in islamische Stiftungen zu überführen, die dann Armenfürsorge in ihrem Sinne ausüben.

An alle Mädchen und Frauen, die gern Fahrrad fahren: Seht euch, sehen Sie sich den Film „Das Mädchen Wadjda“ an! An alle Hundebesitzer und solche, die sich einen Hund wünschen: Hunde sind unrein und dürfen nicht im Haus gehalten werden. Schwarze Hunde sind zu töten. An alle Winzer, Bierbrauer, Schnapsbrenner und alle, die einen guten Tropfen zu schätzen wissen: Alkohol ist verboten. Dies umfasst das Verbot, ihn herzustellen, zu verkaufen und zu konsumieren. Kellereien, Brauereien, Brennereien, Wein- und Spirituosenläden könnten Besuch von der Kalaschnikow bekommen, die die Bestände vernichtet und die Inhaber ruiniert. In islamischen Ländern wird es so gemacht. Weinkonsum wird mit Schlägen geahndet. In Iran kann bei der dritten Verurteilung wegen Alkoholtrinkens die Todesstrafe verhängt werden. Die Zerstörung ganzer Kulturlandschaften an Rhein und Mosel, in der Pfalz, in Baden und Franken, um nur die größeren in Deutschland zu nennen, wäre lediglich eine Frage der Zeit. Steillagen können verwildern, Lagen an Terrassen und in der Ebene wären geeigneter Baugrund für neue Siedlungen.

An alle Schweinezüchter und Schinkenveredler: Es gibt in der islamischen Esskultur keinen Parma- oder San-Daniele-Schinken, keinen Serrano, Aragon und Pata Negra, keinen Westfälischen, Schwarzwälder, Tiroler Schinken, keinen Lardo, Bacon oder gewöhnlichen Speck, kein Schmalz, keine Spare-Ribs oder Haxe, kein Schnitzel, keine Salami oder sonstige Schweinswürste. Diese Speisen sind unrein. An dieser Auffassung wird sich kaum etwas ändern. Ihr Betrieb hat wenig Zukunft.

An alle Vegetarier und Veganer: Ihre Lebensweise wird in der islamischen Kultur nicht gern gesehen. Der Prophet hat gesagt: Wer vierzig Tage lang kein Fleisch isst, dess en Charakter wird schlecht.“ Die Zahl „vierzig“ ist nicht wörtlich zu nehmen, sie steht für eine längere Zeit, aber nicht für eine sehr lange Zeit, sonst würde dort „vierzig Jahre“ stehen. An alle Lottospieler und sonstige Zocker sowie die Organisatoren: Glücksspiele sind verboten. An alle Angestellten bei Versicherungen: Versicherungen gelten als Glücksspiel und sind somit verboten.

An alle Bankangestellten: Sie werden sich in islamischer Banklehre fortbilden. An alle Ärztinnen und Krankenschwestern: Sie dürfen nur Mädchen und Frauen behandeln und pflegen. Frauen sind Menschen, die wie Frauen aussehen und nicht solche, die sich als Frauen fühlen.

An alle Ärzte und Krankenpfleger: Sie dürfen sich nur um Jungen und Männern kümmern. Entscheidend ist auch hier der Augenschein. An alle Friseure und Friseurinnen, Masseure und Masseurinnen, Physiotherapeuten und –therapeutinnen: Sie dürfen nur ihre Geschlechtsgenoss/inn/en behandeln. An alle Psychotherapeuten: Ihr Beruf ist in der islamischen Kultur ziemlich exotisch. Die Psychoanalyse ist nicht von einem Muslim erfunden worden. Der Islam hält nicht zur Introspektion an, sondern lässt Ausschau halten nach dem äußeren Feind. Mal sehen, ob Sie es schaffen, sich zu behaupten.

An alle Beschäftigten bei den Kirchen: Es wird erwartet, dass Sie sich noch viel unauffälliger verhalten als jetzt schon. An alle Mönche und Nonnen: Ihr Stand ist im Islam verboten. Klöster sind nicht schützenswert. Das Vermögen, einschließlich der gepflegten Immobilien, wäre in einer islamischen Stiftung sicherlich ebenfalls willkommen. An alle Richterinnen: Im Islam ist es nicht erlaubt, dass Frauen Recht sprechen. Sie werden entlassen.

An alle Richter: Die derzeitige Gerichtsverfassung wird weiter unter Druck kommen. Recht und Justiz sind wesentliche Felder des Islams, die er auch besetzen will. Das Ziel, die Scharia und ein islamisches Rechtswesen, zunächst für Muslime, danach für alle, einzuführen, gerät niemals aus dem Blickfeld.

An alle Lehrer/innen, Schüler/innen und Studierende: Bei den Lehrveranstaltungen gibt es Geschlechtertrennung. Die Lehrpläne werden islamisiert. Der Lehrplan des IS sieht z.B. so aus: Auswendiglernen des Korans, Lesen, Schreiben und die Grundrechenarten. Für Jungen kommt militärische Erziehung hinzu. Für die Zulassung zum Hochschulstudium ist es erforderlich, den Koran auswendig zu können. An alle Kuratoren und Kunstmuseumsbesucher: Es wird nicht mehr so viel auszustellen und zu sehen sein. Statuen sind verboten, Bilder von Menschen ebenso. An alle Galeristen und Kunsthändler: Vielleicht hilft ein Wechsel zur islamischen Kunst.

An alle Musiker, Sänger, Konzer besucher und Musikalienhändler: Komponisten wie Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Mozart, Mahler, Schönberg sind in der islamischen Kultur unbekannt. Oper und Symphoniekonzerte, Instrumente wie Orgel und Klavier gehören ebenfalls nicht zum Kulturgut. Musikinstrumente zu zerstören, ist gerechtfertigt. Die weibliche Singstimme gefährdet die Moral. Musik und Gesang werden nur soweit geduldet, wie sie die Sinne nicht reizen. Als höchste Kunstform im Islam gilt die Rezitation des Korans. Sie ist gewissermaßen die „Musik“ des Islams.

An alle Tänzer und Tanzbegeisterte: Ballett ist unislamisch. Tanz ist verboten. Dies ergibt sich schon aus dem Verbot der Geschlechtervermischung in der Öffentlichkeit und zudem aus dem Verbot der anregenden Reize, die von der Musik und den Bewegungen ausgehen. Es wird also kein Geschrei mehr um irgendwelche Opernbälle geben, das gehört der Vergangenheit an. An alle Sportler und Sportfans: Sport ist heidnisch. Olympische Spiele sind Götzendienst. (Dieser Auffassung war z.B. auch der Kirchenvater Tertullian, wieder ein Beispiel für das Fortleben frühen Christentums im Islam. Die Olympischen Spiele waren in der Tat ein Fest zu Ehren der antiken Götter.)

An alle Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Leser: Lyrik wird in der islamischen Kultur hoch geschätzt, allerdings nur in gebundener Sprache. Das Drama hat in der islamischen Tradition keinen Standort. Der Roman ist trotz des ägyptischen Literaturnobelpreisträgers Nagîb Mahfûz immer noch fremd und wird von vielen religiösen Autoritäten abgelehnt, weil er künstliche Welten schafft, die von Allah ablenken. Besonders Science Fiction ist eine Anmaßung und Gotteslästerung, weil nur Allah die Zukunft kennt. Statt Romane zu schreiben und zu lesen, wird die Beschäftigung mit dem Koran empfohlen.

An alle Modemacher: Mode für Frauen der ehemaligen westlichen Art wird nur noch im familiären Rahmen oder in rein weiblicher Gesellschaft tragbar sein. Ihren Entwurf und Ihr Angebot sollten Sie darauf abstellen. Auch die Männerkleidung wird sich ändern. Krawatten werden verschwinden (schon wegen der Kreuzform), besonders solche aus Seide, weil Seide für Männer generell verboten ist. An alle Parfümeure: Alkohol wird auch als Grundstoff für Parfums abgelehnt. Sie sollten lernen, Parfums auf Ölbasis herzustellen. Zum Schluss an alle Männer: Die Dekadenz des mangelnden Willens zur Macht über die Frauen hat ein Ende.

Und an alle Frauen: Weil eine emanzipierte Frau in die Hölle kommt, ist es die Pflicht der Gemeinschaft, Sie vor der Emanzipation zu bewahren. Die wahre Emanzipation ist Sittsamkeit. Sittsamkeit ist Befreiung. Auch Verbote und Bevormundung sind wahre Emanzipation. Gefangenschaft ist Schutzgewährung. Ungehorsame Frauen sind keine Frauen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! *** Von der Autorin ist zuletzt erschienen: „Der missverstandene Koran: Warum der Islam neu begründet werden muss Taschenbuch“ Die bekannte Bürgerrechtlerin und Publizistin Vera Lengsfeld dazu in der „Achse des Guten“: