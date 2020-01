Es sollte eine Diskussion zum Thema Verschleierung werden. Am Ende musste die Polizei anrücken, um eine Schlägerei zu beenden!

Im Studentenhaus der Goethe-Universität in Frankfurt flogen am Donnerstagabend die Fäuste. Der Grund: Mitglieder der Gruppe „Studis gegen rechte Hetze“ hatten eine Podiumsdiskussion mit Zwischenrufen und Plakaten unterbrochen und wollten die Veranstaltung trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen.

Wie die „FAZ“ berichtet, kam es dann zu einer Schlägerei zwischen Besuchern. Erst als die Polizei vor Ort eintraf, kehrte wieder Ruhe ein.

Wie eine Polizeisprecherin auf BILD-Nachfrage erklärte, wurden gegen mehrere Personen Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.



Die Debatte trug den Titel „Die Verschleierung: Modeaccessoire, ein religiöses Symbol oder politisches Instrument“. Unter den Podiumsgästen war auch die bekannte Frauenrechtlerin und Kulturwissenschaftlerin Naila Chikhi (Terre des Femmes), die sich seit Jahren gegen den Kopftuchzwang einsetzt.

„Studis gegen rechte Hetze“ behaupten: Das Podium sei einseitig besetzt gewesen. Die laufende Debatte über Kopftücher habe „Ausgrenzung und Stigmatisierung muslimischer Menschen zur Folge“.

Als sich die Lage beruhigt hatte, wurde die Veranstaltung fortgesetzt.

Frauenrechtlerin Chikhi sagte, dass sich nicht einschüchtern lassen wolle und nicht aufhören wolle, ihre Meinung zu vertreten. Ihren Standpunkt werde sie auch gegen Widerstände vertreten, so Chikhi gegenüber der „FAZ“. „Ich werde mein ganzes Leben weitermachen!“

Zu einer sachlichen Diskussion zwischen dem Podium und den Kritikern der Veranstaltung kam es nicht. Die Störergruppe wurde des Saales verwiesen.

Kommentar nach Universitäts-Schlägerei

bei Kopftuch-Debatte Bedrohte Freiheit

Es ist schon wieder passiert. Linke Aktivisten haben erneut einen Angriff auf die freie Rede an einer deutschen Universität unternommen. Dieses Mal erwischte es die Frauenrechtlerin Naila Chikhi, die auf einer Podiumsdiskussion kritisch über das Kopftuch sprechen wollte. Am Ende musste sogar die Polizei anrücken. Einer Kämpferin für die Freiheit, die 1995 vor islamischen Fundamentalisten aus Algerien fliehen musste, sollte der Mund verboten werden. Eine Schande ist das. Und so entlarvend. Die, die sonst immer dafür plädieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der politischen Debatte gehört werden, zeigen ihre Scheinheiligkeit: Erlaubt sind Stimmen von Migrantinnen und Migranten anscheinend nur, wenn sie die erwünschte Meinung vertreten. Sonst wird diffamiert und gnadenlos niedergebrüllt. Eine junge, muslimische Frau, die sich gegen Unterdrückung und Macho-Kultur in der islamischen Welt und in Deutschland engagiert – das passt wohl nicht in jedes Weltbild. Dass derzeit im Iran zahlreiche Frauen ihr Leben im Kampf gegen das Zwangs-Kopftuch riskieren, bewegt die selbstgerechten Störer offenbar wenig. Dabei bräuchten diese mutigen Feministinnen unser aller Solidarität.

Kommentar von „ Kopten ohne Grenzen „



Der zu Recht empörte Kommentar von Herrn Timo Lokoschat in dieser Frage ist leider in dem Meinungsklima dieser Republik völlig zu marginalisieren. Viel zu lange haben die Regierungen den Marsch der Linken durch die Institutionen tatenlos zugeschaut. Während der eifrige Kampf gegen „Rechts“ alle Ressourcen an Geld auffrisst, wurde die Gefahr von Links nicht einmal ansatzweise erkannt. Wie auch? Ist mittlerweile die überwiegende Mehrheit des Deutschen Bundestages links bis linksradikal von CSU bis zu den Linken. Letztere sind nur ehrlicher als die Mitglieder der „C“-Parteien.

Der Marsch durch die Institutionen war erfolgreich. Lehrer und andere Akademiker haben an Universitäten studiert, die ihrerseits linkes Denken zum geistig-täglichen Brot erkoren haben. Kindern wird von diesen indoktrinierten Lehrern die FFF-Demos aufoktroyiert und jegliches Denken jenseits linker Meinungsdiktatur wird in den Lehrinstituten der Länder als geistig deformiert, pervers und als „rechts“ und „rechtsradikal“ angesehen. Kein Wunder, dass es da zu einseitig linksmentalen Verschiebungen kommt. Dieselben Linken, die aufgrund damals noch bestandener Meinungsfreiheit an die Macht gekommen sind, schränken ihrerseits diese nun massiv ein. Was „rechtes Gedankengut“ ist, bestimmen sie durch Medien, Unterrichtsinhalte bis hin zur fatalen Genderpolitik und der „Ehe für alle“. Alles, was anderer Meinung ist, wird niedergebrüllt, wird mit Totschlagsattributen belegt und jede Diskussioin wird im Keim erstickt.

Diese Veranstaltung über das Kopftuch wurde durch einfach gestrickte Linksstörer, die gegen Argumentation des freien Denkens und Redens völlig resistent sind, einfach zum Erliegen gebracht. Linke setzen sich interessanterweise für Frauenquote ein. Es geht ihnen nicht um echte Qualifikationen in Politik und Firmenleitung. Es geht ihnen stumpf um die Anzahl, auch wenn Unfähige die Leitung einer Firma übernehmen oder in der Politik tätig sind. Der Ruf nach der Frauenquote führt gerade wieder sexistische Umtriebe ein. Besser ausdrücken kann dies eh die AfD-Abgeordnete Höchst im Bundestag. Man vernehme die Störgeräusche aus der linken Ecke.

Dass sich der Islam hinter dem Kopftuch seiner Frauen versteckt wie islamische Männer ihre mehr als zweifelhaften „Ehre“ hinter den weiblichen Sexualmerkmalen verstecken und daraus ihre vermeintliche patrarchalische Macht korangemäß über die Frau ableiten, dürfte gekannt sein. Eine ausgewiesene Kennerin der Szene, Frau Naila Chikhi durfte keine Argumente gegen das Kopftuch liefern und durfte nicht frei reden. Die Linken lehnen eben alles ab, was nicht in ihr mittlerweile eng gestricktes rosarotes Wunschdenkenkorsett passt.

Da ist es dann auch egal, ob es sich um vom Islam verfolgte Frauen handelt oder einfach nur um Menschen mit gesundem Menschenverstand. Alles was nicht ihrer Meinung entspricht, wird als „Nationalsozialist“ an en öffentlichen Pranger gestellt mit dem Erfolg, dass ein hoher Prozentanteil der Bürgerschaft sich nicht mehr öffentlich äußern will ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Sie machen sich gemein mit Steinzeitislamisten und Radikalislamisten. Mit ihnen haben sie nämlich eines gemeinsam: Alles, was nicht ihrer Meinung ist, wird abgelehnt bis hin zur Anwendung von Repressalien. Linke sind die nützlichsten Idioten des Islams und werden dann wie im Iran auch als erste am Baukran hängen, wenn die Mullahs an die Macht gekommen sind.

Gerade das Kopftuch, bei welchem NRW wieder einmal eine große Chance politkorrekt vertan hat, dasselbe in den Schulen bis zum 14.Lebensjahr zu verbieten, beweist, dass der Islam sich hier in diesem Lande sicher fühlen und seine Frauen voll unter Kontrolle halten kann und diese Frauen beweisen, dass sie ihre Unterdrückung bereits so verinnerlicht haben, dass sie es nicht einmal mehr bemerken. Dieses Land ist zu einem Rückzugsort für isalmische Terroristen geworden. Offene Grenzen und das Kopftuch sind nur Symbole dieser linken Denkart und fördern damit den radikalen Islam. Die politische Kraft, die tatenlos über Jahrzehnte beobachtet hat, wie der Marsch der Linken durch die Institutionen ungehindert durchgeführt werden konnte, brauchen sich über die heutigen Zustände wahrlich nicht zu beklagen. Einst hat Franz-Josef Strauß von der CSU, als sie noch tatsächlich rechtstaatliche Partei war, noch vor der SPD, geschweige den Grünen gewarnt. Er konnte nicht wissen, dass die CDU/CSU-Parteien die Linken unter Merkel noch links überholt haben.

Dieser Mann wird sich wohl im Grabe schon x-mal umgedreht haben. Die Freiheit der freien Rede ist wohl schon ebenfalls vor langer Zeit zu Grabe getragen worden. Leider haben die Amtskirchen genau diesen Trend bis auf Ausnahmen unkritisch begleitet und mitgemacht und haben als Mitläufer ihr Rückgrat abgegeben und sind ihrerseits zu „nützlichen Idioten“ linker Gleichheitsphantasieen geworden, anstatt JESUS CHRISTUS des Neuen Testaments zu verkünden, einen JESUS, dem lgaubensvoll zugetraut wird, Wunder vollbringen zu können, der durch Jungfrauengeburt geboren werden konnte und auch historisch von den Toten auferstanden ist. Diese Relaitviererei um die Wunder JESU und die Existenz der Hölle, die synkretistischen Bestrebungen, die zu einer Marginalisierung JESU im Gottesbild führen, entspringen ebenfalls auf religiiöser Basis dem gleichen linken Gedankengut der Gleichmacherei wie auf der politischen Ebene.

